Budú sa z kanabisu vyrábať antibiotiká? Vedci objavili nový, skrytý potenciál tejto rastliny

Aj keď je marihuana v mnohých krajinách považovaná za nelegálnu drogu, rastlinu alebo jej zložky využívali ľudia ako liečivo už pred 3 000 rokmi. Pomáha nielen pri tíšení bolesti, ale aj pri niektorých typoch epilepsie či pri iných ochoreniach.

Kanabigerol zničil aj odolné baktérie

Zdá sa, že výskum marihuany a jej zložiek sa opäť posunul o krok ďalej. Ako totiž informuje portál Medical Express, vedci objavili v marihuane zložku, ktorá pôsobí antibakteriálne. Multidisciplinárny tím vedcov zistil, že zložka marihuany zvaná kanabigerol (CBG) pôsobí antibakteriálne a testovanie na myšiach potvrdilo, že sa CBG popasuje aj s mimoriadne odolnou baktériou Staphylococcus aureus (MRSA).

Štúdia bola publikovaná v odbornom časopise American Chemical Society Infectious Diseases a uvádza sa v nej, že výskumníci sa zamerali na 18 komerčne dostupných kanabinoidov, pričom každý z nich vo väčšej či menšej miere pôsobil antibioticky. Najvýraznejšie antibiotické účinky má ale spomínaný kanabigerol, ktorý je nepsychotickou zložkou marihuany. Navyše, vedci dokážu CBG poľahky syntetizovať, čo umožňuje výrobu dostatočného množstva tejto zložky na ďalšie výskumy.

Počas výskumu sa ukázalo, že CBG zabraňuje baktériám MRSA vo vytváraní biofilmov, čo znamená, že baktérie nedokážu k sebe priľnúť a vytvoriť tak kolónie a nepriľnú ani k žiadnemu povrchu. Navyše, kanabigerol zničil už existujúce biofilmy a bunky odolné voči antibiotikám, a to tak, že zničil bunkovú membránu baktérií.

Budú sa z marihuany v budúcnosti vyrábať antibiotiká?

Ak sa účinok CBG potvrdí aj počas ďalších výskumov, je možné, že sa z marihuany začne v budúcnosti vyrábať účinné antibiotikum. CBG však zatiaľ nie je ešte ani zďaleka finálnym produktom. Ukázalo sa totiž, že pre hostiteľskú bunku je tento komponent toxický. Ďalším krokom teda bude upraviť ho tak, aby sa zameriaval špecificky na bakteriálne bunky a pre hosťovské bunky bol neškodný.

Laboratórium Brown lab sa výskumom tohto komponentu zaoberá už dva roky, teda od doby, kedy bola v Kanade marihuana legalizovaná. Vedci to však napriek legalizácii nemajú ľahké, výskum marihuany je ešte stále stigmatizovaný. Čoraz viac výskumov však dokazuje, že jej komponenty môžu byť v oblasti medicíny mimoriadne užitočné a nápomocné. Ak by sa podarilo z CBG vytvoriť účinné antibiotikum, znamenalo by to v medicíne prelom, keďže čoraz viac ľudí ohrozujú baktérie odolné voči akýmkoľvek v súčasnosti dostupným antibiotikám.