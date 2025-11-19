Budú môcť občania rozhodnúť o skrátení volebného obdobia? Minister spravodlivosti sa touto možnosťou zaoberá

Ilustračná foto: SITA

TASR
Matej Mensatoris
Boris Susko potvrdil, že budú riešiť možnosť skrátenia volebného obdobia referendom.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) potvrdil, že sa budú zaoberať otázkou skrátenia volebného obdobia referendom. Chcú hľadať riešenia, ako by sa to dalo zrealizovať. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády s tým, že to nie je jednoduchá otázka na riešenie.

Bez zmeny ústavy to pravdepodobne nepôjde

Premiér mi to v zásade uložil ako úlohu na svojom poslednom verejnom vystúpení. Budeme sa tým, samozrejme, zaoberať. Budeme analyzovať možnosti z hľadiska zákonného alebo ústavného rámca. Budeme sa snažiť nájsť nejaké riešenie aj na túto vec,“ poznamenal.

Minister upozornil na to, že nejde o ľahko riešiteľnú otázku. „Máme tú nejaké rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré nejakým spôsobom naznačili ústavný rámec aj rámec takejto možnosti,“ povedal. Myslí si, že bez zmeny ústavy sa to pravdepodobne nebude dať zrealizovať. Zdôraznil, že chcú počkať na výsledky analýzy.

Premiér Robert Fico v pondelok (17. 11.) na straníckom podujatí hovoril o téme skrátenia volebného obdobia referendom. Vyzval šéfa rezortu spravodlivosti Suska, aby otvoril otázku, či nie je možné vrátiť do ústavy článok, ktorý bude občanom SR garantovať, že môžu vyvolať predčasné parlamentné voľby aj cez referendum. Označil to za povinnosť a dlh voči slovenskej verejnosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Separova kauza v Himalájach má koniec: Nepálci zacementovali odkaz, Nvotová posiela peniaze na vzdelávanie detí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac