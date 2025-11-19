Budú môcť občania rozhodnúť o skrátení volebného obdobia? Minister spravodlivosti sa touto možnosťou zaoberá

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) potvrdil, že sa budú zaoberať otázkou skrátenia volebného obdobia referendom. Chcú hľadať riešenia, ako by sa to dalo zrealizovať. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády s tým, že to nie je jednoduchá otázka na riešenie.
Bez zmeny ústavy to pravdepodobne nepôjde
„Premiér mi to v zásade uložil ako úlohu na svojom poslednom verejnom vystúpení. Budeme sa tým, samozrejme, zaoberať. Budeme analyzovať možnosti z hľadiska zákonného alebo ústavného rámca. Budeme sa snažiť nájsť nejaké riešenie aj na túto vec,“ poznamenal.
Minister upozornil na to, že nejde o ľahko riešiteľnú otázku. „Máme tú nejaké rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré nejakým spôsobom naznačili ústavný rámec aj rámec takejto možnosti,“ povedal. Myslí si, že bez zmeny ústavy sa to pravdepodobne nebude dať zrealizovať. Zdôraznil, že chcú počkať na výsledky analýzy.
Premiér Robert Fico v pondelok (17. 11.) na straníckom podujatí hovoril o téme skrátenia volebného obdobia referendom. Vyzval šéfa rezortu spravodlivosti Suska, aby otvoril otázku, či nie je možné vrátiť do ústavy článok, ktorý bude občanom SR garantovať, že môžu vyvolať predčasné parlamentné voľby aj cez referendum. Označil to za povinnosť a dlh voči slovenskej verejnosti.
