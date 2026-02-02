Budú mať slovenskí hokejisti vôbec kde hrať? Olympijská hala stále nie je hotová, na mieste vládne panika

Foto: SITA/AP, TASR - Jakub Kotian

Martin Cucík
SITA
Taliani uisťujú, že na hale pre olympijské hry "pracujú zbesilo".

Hlavná aréna pre ľadový hokej na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo ešte nie je úplne hotová a práce na nej prebiehajú doslova „zbesilo“.

Napriek tomu organizátori ubezpečujú, že kompletný program turnaja sa odohrá práve tam. Santagiulia Arena s kapacitou 15 300 miest patrí medzi kľúčové dejiská hier, najmä preto, že sa na olympiádu po prvý raz od roku 2014 vracajú hráči z NHL.

Foto: SITA/AP

Výstavba sa však začala neskoro a sprevádzali ju viaceré zdržania, čo spôsobilo organizátorom nemalé starosti. Výkonný riaditeľ Medzinárodného olympijského výboru (MOV) pre olympijské hry Christophe Dubi uviedol, že je „absolútne isté“, že všetky zápasy prebehnú podľa plánu. Ženský turnaj sa má začať už vo štvrtok duelom domácich Talianok proti družstvu Francúzska.

Priestory na hru sú vraj dokončené

Dubi zároveň priznal, že niektoré priestory arény ešte nie sú dokončené. Zdôraznil však, že ide o časti, ktoré nie sú nevyhnutné pre samotné hry. „Všetko, čo sa týka divákov, médií a športovcov, bude na najvyššej úrovni,“ ubezpečil.

Stav arény bol citlivou témou aj minulý rok, keď vedenie NHL vyjadrilo obavy o kvalitu ľadovej plochy. Santagiulia Arena je pritom jedným z mála úplne nových športovísk postavených špeciálne pre tieto hry, ktoré sa budú rozprestierať na veľkom území od Milána až po Dolomity.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rusko robí podozrivé manévre neďaleko hraníc NATO: Satelity odhalili obnovu dávno zabudnutých objektov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac