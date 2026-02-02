Budú mať slovenskí hokejisti vôbec kde hrať? Olympijská hala stále nie je hotová, na mieste vládne panika

Hlavná aréna pre ľadový hokej na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo ešte nie je úplne hotová a práce na nej prebiehajú doslova „zbesilo“.
Napriek tomu organizátori ubezpečujú, že kompletný program turnaja sa odohrá práve tam. Santagiulia Arena s kapacitou 15 300 miest patrí medzi kľúčové dejiská hier, najmä preto, že sa na olympiádu po prvý raz od roku 2014 vracajú hráči z NHL.
Výstavba sa však začala neskoro a sprevádzali ju viaceré zdržania, čo spôsobilo organizátorom nemalé starosti. Výkonný riaditeľ Medzinárodného olympijského výboru (MOV) pre olympijské hry Christophe Dubi uviedol, že je „absolútne isté“, že všetky zápasy prebehnú podľa plánu. Ženský turnaj sa má začať už vo štvrtok duelom domácich Talianok proti družstvu Francúzska.
Priestory na hru sú vraj dokončené
Dubi zároveň priznal, že niektoré priestory arény ešte nie sú dokončené. Zdôraznil však, že ide o časti, ktoré nie sú nevyhnutné pre samotné hry. „Všetko, čo sa týka divákov, médií a športovcov, bude na najvyššej úrovni,“ ubezpečil.
Stav arény bol citlivou témou aj minulý rok, keď vedenie NHL vyjadrilo obavy o kvalitu ľadovej plochy. Santagiulia Arena je pritom jedným z mála úplne nových športovísk postavených špeciálne pre tieto hry, ktoré sa budú rozprestierať na veľkom území od Milána až po Dolomity.
Nahlásiť chybu v článku