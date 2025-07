Buďte o krok vpred pred ostatnými: Toto je 5 veľkých trendov na jeseň a zimu 2025, o ktorých by ste mali vedieť

Zatiaľ čo sa mnohí tešia z letného obdobia, ktoré je v znamení slnečných lúčov, vody, šťavnatého ovocia, plaviek a šiat, módny priemysel nezaháľa a už teraz informuje o tom, čo bude „in“, keď zahodíme ľahšie oblečenie a nastúpia kožené bundy a kabáty. Ťažko teraz pomyslieť na zimné mesiace, keď sa len nedávno leto prihlásilo o slovo, no ak chcete nasledovať módne trendy, oplatí sa vedieť, na čo sa pripraviť.

Vyzerá to tak, že móda nepozná pravidlá. Aspoň pri pohľade na trendy, ktoré ovládnu tohtoročnú jeseň a zimu. Kedysi by si málokto vedel predstaviť nosiť spodnú bielizeň v spoločnosti alebo župan namiesto klasického svetra. Hlási sa tiež návrat k minulým časom, čo sa už pomaly stáva pravidlom, keďže sme to mohli vidieť v niektorých minulých trendoch. Ak ste vyzbrojení dostatočnou odvahou a sebavedomím a chcete ísť zároveň s dobou, pripravte sa na módnu smršť, ktorú si pre vás pripravil Cosmopolitan.

Odhalená spodná bielizeň

Vaša vrchná zásuvka s tielkami a podprsenkami nadobudne nový rozmer. Prehliadkové móla sú plné modeliek s viditeľnou spodnou bielizňou a vrstvenými priehľadnými topmi, odhalenými pod sakom alebo overalom. Vykúkajúca podprsenka spod košele je horúcim módnym trendom. Nevyberali ste si predsa tú peknú čipkovanú spodnú bielizeň len preto, aby ju nikto nevidel, nie?

Návrat bodiek