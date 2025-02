Budete odvracať zrak: Hackeri na obrazovky vládnej budovy pustili video, kde Trump bozkáva nohy Muskovi

Umelá inteligencia sa za posledné roky neuveriteľne rozvinula a dnes už dokáže za pár sekúnd vygenerovať videá, ktoré sú takmer na nerozoznanie od reality. Jedno také sa objavilo aj na obrazovkách vo vládnej budove amerického ministerstva pre bývanie a rozvoj miest a bolo poriadne nechutné.

Na videu sa nachádza americký prezident Donald Trump vášnivo bozkávajúci holé nohy svojho spolupracovníka a multimiliardára Elona Muska. Cez celú obrazovku je navyše veľký nápis „nech žije skutočný kráľ“, informuje The New York Times.

Spomínané video sa v pondelok ráno opakovane prehrávalo na obrazovkách vo vládnej budove. Pracovníkov tak po príchode do práce čakalo zvláštne prekvapenie. Zatiaľ sa nevie, kto systém hackol, no zamestnanci video nevedeli vypnúť a niektoré televízory preto museli vytiahnuť zo zásuvky.

Hackers hijacked the TV screens at the U.S. Department of Housing and Urban Development this morning, displaying an AI-generated video of Donald Trump kissing Elon Musk’s feet.

The footage ran with the bold caption: „Long live the real king.“ pic.twitter.com/iXiFtjSu0k

