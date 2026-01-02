Budete drkotať zubami, zima pritvrdzuje: Silný vietor a sneženie naberú na intenzite. Teploty klesnú až k -20 °C

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
Zima sa začína ozývať naplno.

Zima po dlhšom váhaní preberá iniciatívu a v Európe sa začína obdobie, ktoré už nebude mať s miernym počasím nič spoločné. Studený vzduch zo severu postupne zaplavuje veľkú časť kontinentu a prináša mrazy, vietor aj sneženie. Zmena sa naplno prejavuje aj na Slovensku, kde sa dnešným dňom začína výraznejšie ochladzovanie, ktoré pocíti každý, kto opustí teplo svojho príbytku.

Podľa portálu iMeteo a predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu sa január od úvodu profiluje ako teplotne podpriemerný mesiac. Kým december priniesol v Európe hodnoty nad dlhodobým normálom, prvé januárové dni naznačujú návrat klasickej zimy so všetkými jej sprievodnými javmi.

Studený front prinesie oblačnosť aj sneženie

Počas dňa bude na väčšine územia oblačno až zamračené, popoludní sa miestami bude očakávať aj prechodné zmenšenie oblačnosti. Miestami, najmä v Žilinskom kraji, sa bude vyskytovať sneženie alebo snehové prehánky. Na severe a na horských priechodoch sa budú vytvárať snehové jazyky, ktoré môžu zhoršiť dopravnú situáciu.

Foto: TASR/Dano Veselský

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať v intervale 0 až 5 °C. Na Orave, pod Tatrami a na Horehroní vystúpi len na hodnoty okolo -2 °C. Vo výške 1500 m n. m. sa bude teplota pohybovať približne na úrovni -8 °C, čo prinesie plnohodnotné zimné podmienky vo vyšších polohách.

Na severe môže napadnúť až 10 cm snehu

Počas dňa bude fúkať juhozápadný až západný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, na severe ojedinele okolo 40 km/h. V nárazoch môže vietor lokálne zosilnieť až na 50 až 70 km/h. Vo vysokých horských polohách sa bude očakávať búrlivý vietor až víchrica.

Zrážky nebudú plošne výrazné, no sever Slovenska môže zaznamenať vyššie úhrny. Predpokladané množstvo zrážok dosiahne do 2 mm, v Žilinskom kraji miestami až do 8 mm, čo zodpovedá približne do 3 cm snehu, lokálne až okolo 10 cm.

Výrazné ochladenie v nasledujúcich dňoch

Dnešné počasie je len začiatkom výraznejšej zimnej epizódy. Podľa dlhodobejšej predpovede portálu iMeteo bude do Európy aj v nasledujúcich dňoch pokračovať prílev veľmi chladného vzduchu od severu. Január sa má niesť v znamení teplotne podpriemerného počasia, pričom ochladenie zasiahne veľkú časť Európy vrátane Slovenska.

Ilustračné foto: Unsplash

Víkend má priniesť síce viac slnečných lúčov, no zároveň výrazné mrazy, ktoré sa postupne presadia aj v nižších polohách. Na začiatku budúceho týždňa sa podľa aktuálnych výpočtov očakávajú celodenné mrazy aj v nížinách. V noci môžu teploty na miestach so snehovou pokrývkou klesať až k hodnotám okolo -20 °C.

V druhej polovici budúceho týždňa by sa nad vnútrozemím Európy mali prehlbovať tlakové níže, ktoré postupne prinesú sneženie do viacerých oblastí. Január tak má priniesť pravé zimné počasie, ktoré by podľa aktuálnych predpovedí malo pretrvať minimálne do polovice mesiaca.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac