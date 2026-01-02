Budete drkotať zubami, zima pritvrdzuje: Silný vietor a sneženie naberú na intenzite. Teploty klesnú až k -20 °C

Zima po dlhšom váhaní preberá iniciatívu a v Európe sa začína obdobie, ktoré už nebude mať s miernym počasím nič spoločné. Studený vzduch zo severu postupne zaplavuje veľkú časť kontinentu a prináša mrazy, vietor aj sneženie. Zmena sa naplno prejavuje aj na Slovensku, kde sa dnešným dňom začína výraznejšie ochladzovanie, ktoré pocíti každý, kto opustí teplo svojho príbytku.
Podľa portálu iMeteo a predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu sa január od úvodu profiluje ako teplotne podpriemerný mesiac. Kým december priniesol v Európe hodnoty nad dlhodobým normálom, prvé januárové dni naznačujú návrat klasickej zimy so všetkými jej sprievodnými javmi.
Studený front prinesie oblačnosť aj sneženie
Počas dňa bude na väčšine územia oblačno až zamračené, popoludní sa miestami bude očakávať aj prechodné zmenšenie oblačnosti. Miestami, najmä v Žilinskom kraji, sa bude vyskytovať sneženie alebo snehové prehánky. Na severe a na horských priechodoch sa budú vytvárať snehové jazyky, ktoré môžu zhoršiť dopravnú situáciu.
Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať v intervale 0 až 5 °C. Na Orave, pod Tatrami a na Horehroní vystúpi len na hodnoty okolo -2 °C. Vo výške 1500 m n. m. sa bude teplota pohybovať približne na úrovni -8 °C, čo prinesie plnohodnotné zimné podmienky vo vyšších polohách.
Na severe môže napadnúť až 10 cm snehu
Počas dňa bude fúkať juhozápadný až západný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, na severe ojedinele okolo 40 km/h. V nárazoch môže vietor lokálne zosilnieť až na 50 až 70 km/h. Vo vysokých horských polohách sa bude očakávať búrlivý vietor až víchrica.
Zrážky nebudú plošne výrazné, no sever Slovenska môže zaznamenať vyššie úhrny. Predpokladané množstvo zrážok dosiahne do 2 mm, v Žilinskom kraji miestami až do 8 mm, čo zodpovedá približne do 3 cm snehu, lokálne až okolo 10 cm.
Výrazné ochladenie v nasledujúcich dňoch
Dnešné počasie je len začiatkom výraznejšej zimnej epizódy. Podľa dlhodobejšej predpovede portálu iMeteo bude do Európy aj v nasledujúcich dňoch pokračovať prílev veľmi chladného vzduchu od severu. Január sa má niesť v znamení teplotne podpriemerného počasia, pričom ochladenie zasiahne veľkú časť Európy vrátane Slovenska.
Víkend má priniesť síce viac slnečných lúčov, no zároveň výrazné mrazy, ktoré sa postupne presadia aj v nižších polohách. Na začiatku budúceho týždňa sa podľa aktuálnych výpočtov očakávajú celodenné mrazy aj v nížinách. V noci môžu teploty na miestach so snehovou pokrývkou klesať až k hodnotám okolo -20 °C.
V druhej polovici budúceho týždňa by sa nad vnútrozemím Európy mali prehlbovať tlakové níže, ktoré postupne prinesú sneženie do viacerých oblastí. Január tak má priniesť pravé zimné počasie, ktoré by podľa aktuálnych predpovedí malo pretrvať minimálne do polovice mesiaca.
