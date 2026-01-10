Bude z olympiády napokon fraška? Hokejová hala stále nie je pripravená, hrať sa má už o tri týždne

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Pocity ľudí, ktorí halu navštívili, sú mimoriadne zmiešané.

V Miláne budú cez víkend intenzívne testovať arénu Santa Giulia, ktorá sa počas februárových ZOH 2026 stane jedným z dejísk hokejového turnaja. Do nedele sa v nej odohrajú zápasy Talianskeho pohára a na tribúnach by malo byť okolo 4000 fanúšikov. Prvý duel sa uskutočnil v piatok večer.

Podľa slov Chrisa Johnstona z denníka The Athletic hala nepôsobí dojmom, že o necelý mesiac má byť jedným z dejísk olympiády. „Keď som tam prvýkrát vkročil, cítil som sa ako na stavenisku. V exteriéri sú diery. Počas piatkového duelu sa nad ľadom vznášal stavebný prach. Organizátori majú čo robiť, aby všetko stihli do 5. februára, keď sa začne ženský hokejový turnaj,“ konštatoval Johnston.

Na úplne poslednú chvíľu

V hale zatiaľ nie je dokončená ani hlavná šatňa a k dispozícii sú iba tri z plánovaných 14 miestností. „Máme veľmi veľa práce, ja som práve skončil 11-hodinovú šichtu,“ povedal pre The Athletic jeden z robotníkov. Na tréningovom klzisku namaľovali čiary iba v piatok a momentálne sa nedá využívať.

Foto: SITA/AP

Scott Salmond, viceprezident Kanadskej hokejovej federácie, je však po obhliadke haly optimista: „Každá olympiáda prináša so sebou výzvy. Pevne verím, že organizátori všetko zvládnu. Som presvedčený, že budeme svedkami skvelých zápasov a fanúšikovia si prídu na svoje. Je super, že po 12 rokoch opäť uvidíme v akcii najlepších hokejistov sveta. Naši hráči prídu veľmi motivovaní s cieľom získať zlato.“

