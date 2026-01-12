Bude vám nevoľno: Na známej pláži viseli zavesené ľudské hlavy. Malo ísť o varovanie pre gangy

Ekvádorská polícia v nedeľu našla päť ľudských hláv zavesených na turistickej pláži, zatiaľ čo krajinou zmieta vlna násilia gangov.
Obrázky na sociálnych sieťach ukazovali päť hláv priviazaných lanami k dvom dreveným stĺpom na pláži v Puerto López, obľúbenej destinácii na pozorovanie veľrýb na juhozápade. Vedľa nich bola na drevenej tabuli správa, v ktorej sa vyhrážali členom gangu, ktorí vymáhajú platby za ochranu.
Ecuador: Five human heads found hanging at beach amid drug violence https://t.co/nzuvr1u2aD
— Nigerian Tribune (@nigeriantribune) January 12, 2026
„Mesto patrí nám. Len pokračujte v okrádaní rybárov… Už vás máme identifikovaných,“ písalo sa na nej. Prezident Daniel Noboa spustil ozbrojenú kampaň proti gangom, ale dva roky vojenskej aktivity nedokázali zastaviť krviprelievanie.
Na tej istej pláži bolo v decembri pri násilí, ktoré úrady pripisovali stretom medzi miestnymi gangmi, zabitých najmenej deväť ľudí vrátane dieťaťa.
Ekvádor je kľúčovým centrom medzinárodného obchodovania s drogami. Podľa Observatória organizovaného zločinu mal Ekvádor v roku 2025 rekordnú mieru 52 vrážd na 100-tisíc obyvateľov.
Nahlásiť chybu v článku