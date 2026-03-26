Bude to svetový unikát: Kia Slovakia spustila v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV2

Lucia Mužlová
TASR
Exkluzívne len na Slovensku.

Automobilka Kia Slovakia oficiálne spustila vo štvrtok vo svojom výrobnom závode v Tepličke nad Váhom výrobu elektromobilu EV2. Ako informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček, EV2 je druhým plne elektrickým vozidlom značky Kia vyrábaným v závode pri Žiline. Výroba modelu EV2 bude pritom sústredená exkluzívne v Kia Slovakia ako jedinom závode značky na svete.

Doplnil, že toto rozhodnutie podčiarkuje strategický význam závodu pre európsku elektrifikačnú stratégiu a posilňuje jeho rolu ako kľúčového centra pre produkciu menších elektrických SUV. „V úvodnej fáze sa EV2 vyrába so štandardnou batériou s kapacitou 42,2 kilowatthodín (kWh) a dojazdom až 317 kilometrov. V priebehu roka ponuku doplní aj verzia s kapacitou 61 kWh, ktorá umožní dojazd až 453 kilometrov a športovo ladený GT-line variant,“ uviedol Potoček.

S výrobou elektromobilov začali minulý rok

So sériovou výrobou elektromobilov začali v závode v Tepličke nad Váhom v auguste minulého roka, keď spustili výrobu modelu EV4. Predchádzali tomu investície vo výške 108 miliónov eur, pričom financie boli využité na komplexnú modernizáciu výrobných liniek vrátane inštalácie nového dopravníka na montáž batérií a prispôsobenia technológií v lisovni, zvarovni, lakovni a najmä v montážnej hale.

Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Corporation v Európe. Závod vybudovali v období rokov 2004 až 2006. Výrobu automobilov a motorov spustili v decembri 2006. Vlani tam vyrobili 296 550 vozidiel, tri hlavné exportné trhy predstavovali Veľká Británia, Nemecko a Španielsko.

Zakáže vám niekto tankovať dvakrát? Obmedzenia síce platia, no takto naozaj fungujú pravidlá v praxi

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac