Britney Spears zadržala polícia: Mala šoférovať pod vplyvom návykovej látky. Bude sa musieť postaviť pred súd

Britney Spears bola zatknutá v Kalifornii za údajné šoférovanie pod vplyvom návykovej látky. Následne bola prepustená, no začiatkom mája sa postaví pred súd.
Ako informuje portál The Independent, podľa záznamov úradu šerifa okresu Ventura bola 44-ročná speváčka Britney Spears v stredu večer zatknutá príslušníkmi kalifornskej diaľničnej polície. Mala šoférovať pod vplyvom návykovej látky. 4. mája sa postaví pred súd.
Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.
Najnovšie články
