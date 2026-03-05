Vážna dopravná nehode pri Kremnici: Zasahujú všetky záchranné zložky

Banskobytrická polícia na sociálnej sieti informuje, že aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky pri dopravnej nehode na ceste I/65 pri Dolnej Vsi.
„Došlo k čelnej zrážke nákladného vozidla s osobným autom. Na miesto bol vyslaný aj záchranársky vrtuľník. Cesta je momentálne prejazdná s obmedzením, v úseku treba počítať so zdržaním. Dopravu na mieste riadi polícia,“ uvádza polícia.
Podľa doterajších informácií polície je možné, že vodič osobného auta dostal mikrospánok, presná príčina nehody, ako aj okolnosti, sú však v štádiu vyšetrovania. Dve zranené osoby z miesta nehody boli prevezené do nemocnice.
