Bratislavské letisko sa vrátilo medzi elitu: V prestížnej ankete sa dostalo medzi najlepšie v regióne

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave sa umiestnilo na 9. mieste v rebríčku najlepších letísk východnej Európy v rámci ankety Skytrax – World Airport Awards 2026. O výslednom poradí rozhodli hlasovaním samotní cestujúci.
Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, výsledky prestížnej ankety, označovanej ako Oscary leteckého priemyslu, vyhlásili v stredu večer v Londýne. Bratislavské letisko je jediným letiskom zo Slovenska, ktoré sa dostalo do prvej desiatky východoeurópskych letísk. V rebríčku najlepších sa naposledy umiestnilo v roku 2024 na 10. mieste. Vlani sa do hodnotenia v rámci svojej kategórie nedostalo.
Najlepší výsledok za posledné tri roky
„Ceníme si tento výsledok, o ktorom rozhodujú samotní cestujúci, keď svojimi hlasmi hodnotia spokojnosť s takými ukazovateľmi na letisku, akými sú odbavovanie na check-ine, prílety a odlety, nákupné možnosti či bezpečnostná kontrola. Je to zároveň najlepší výsledok letiska za posledné tri roky,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Dušan Novota.
Anketa Skytrax – World Airport Awards patrí medzi najuznávanejšie ocenenia v leteckom odvetví a udeľuje sa od roku 1999. Online prieskum spokojnosti cestujúcich prebiehal od augusta 2025 do februára 2026, pričom sa doň zapojili cestujúci viac ako 100 národností.
