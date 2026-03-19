Bratislavské letisko sa vrátilo medzi elitu: V prestížnej ankete sa dostalo medzi najlepšie v regióne

Nina Malovcová
SITA
Letisko v Bratislave je medzi top 10 východnej Európy.

 Letisko M. R. Štefánika v Bratislave sa umiestnilo na 9. mieste v rebríčku najlepších letísk východnej Európy v rámci ankety Skytrax – World Airport Awards 2026. O výslednom poradí rozhodli hlasovaním samotní cestujúci.

Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, výsledky prestížnej ankety, označovanej ako Oscary leteckého priemyslu, vyhlásili v stredu večer v Londýne. Bratislavské letisko je jediným letiskom zo Slovenska, ktoré sa dostalo do prvej desiatky východoeurópskych letísk. V rebríčku najlepších sa naposledy umiestnilo v roku 2024 na 10. mieste. Vlani sa do hodnotenia v rámci svojej kategórie nedostalo.

Najlepší výsledok za posledné tri roky

„Ceníme si tento výsledok, o ktorom rozhodujú samotní cestujúci, keď svojimi hlasmi hodnotia spokojnosť s takými ukazovateľmi na letisku, akými sú odbavovanie na check-ine, prílety a odlety, nákupné možnosti či bezpečnostná kontrola. Je to zároveň najlepší výsledok letiska za posledné tri roky,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Dušan Novota.

Anketa Skytrax – World Airport Awards patrí medzi najuznávanejšie ocenenia v leteckom odvetví a udeľuje sa od roku 1999. Online prieskum spokojnosti cestujúcich prebiehal od augusta 2025 do februára 2026, pričom sa doň zapojili cestujúci viac ako 100 národností.

Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív…

