Bratislavské letisko potešilo turistov: Poletíme do nových exotických destinácií, tieto miesta môžete navštíviť

Z Bratislavy sa po novom letecky dostanete už aj na Kubu. Letisko hlavného mesta spúšťa od októbra diaľkový let do destinácie, v ktorej pred desaťročiami zastal čas.

Letisko Bratislava o novinke informuje na svojom facebooku: „Táto Karibská perla je novým prírastkom v našom katalógu destinácií. Spoznajte čarovné uličky Havany, skúste tradičnú ‚Ropa Vieja,‘ a užite si slnko na nádherných plážach Varadera. Kuba je na vás pripravená a my pripravení na to, aby sme vás tam dopravili.“ Lety od jesene spúšťa skupina DER Touristik Eastern Europe, ktorá uzavrela exkluzívny kontrakt so španielskymi aerolinkami World2fly.

Aj do Bahrajnu

Dokopy letisko spúšťa od októbra diaľkové lety do troch destinácií. V pondelok 2. októbra sa z Bratislavy lieta priamo už aj do Bahrajnu. Ide o sezónnu charterovú linku, do exotickej krajiny sa tak bude lietať v tomto roku do decembra a v roku 2024 od marca do júna. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Tóthová.

Nová letecká linka lieta z bratislavského letiska na letisko Muharraq Island, neďaleko hlavného mesta Bahrajnu Manáma. Priamy let trvá približne päť hodín.