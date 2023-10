Máte geografiu v malíčku? Tento kvíz zvládne na 100 % iba ten, kto mal tento predmet v škole rád

Pripomeňte si známe lokality a top miesta na Zemi v našom dnešnom kvíze.

Po dokončení štúdia ste možno zabudli na väčšinu znalostí, ktoré vám učitelia natlačili do hlavy. Cez to všetko ostáva aspoň jedna vec, ktorú by si mal pamätať každý človek – tie najvyššie, najmenšie či najdlhšie hory, jaskyne či iné miesta na našej planéte. Hoci odpovede sa môžu zdať na prvý pohľad jasné, nenechajte sa nachytať a znenie otázky si radšej pozorne prečítajte. Zvládnete náš dnešný kvíz dokončiť na plný počet bodov?

