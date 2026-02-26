Bratislavské letisko oznámilo novinku, ktorá poteší cestujúcich. Výrazne sa skráti čakanie

Na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave sú po prvý raz nainštalované samoobslužné kiosky na expresné označenie a odváženie batožiny. Novinku môžu od dnešného dňa využiť cestujúci odlietajúci s leteckým dopravcom Ryanair.
Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, v odletovej hale pribudli štyri tzv. self-kiosky, ktoré umožňujú samostatné odváženie a označenie podanej batožiny. „Po naskenovaní QR kódu si cestujúci cez mobilnú aplikáciu Ryanair svoju batožinu sami odvážia, označia štítkom, alebo doplatia za prípadnú nadváhu podanej batožiny,“ konkretizovala Demovičová s tým, že následne cestujúci batožinu odovzdajú na príslušnom check-in pulte.
Zrýchlenie odbavenia
Inštalácia kioskov je na bratislavskom letisku novinkou. Dopravca si od ich zavedenia sľubuje zrýchlenie procesu odbavenia pri registrácii na let, cestujúcim majú skrátiť čas potrebný na podanie batožiny a znížiť čakanie v radoch. Podmienkou využitia služby je mobilný telefón s možnosťou skenovania QR kódov a nainštalovanou aplikáciou leteckej spoločnosti.
Kiosky sa nachádzajú vo verejnej časti odletovej haly pri check-inoch č. 22 až 24, kde sa odbavujú lety Ryanairu. Dopravca aktuálne ponúka z Bratislavy spojenia do 33 destinácií vrátane miest ako Alicante, Atény, Barcelona, Miláno-Malpensa, Rím-Ciampino, Brusel-Charleroi, Dublin, Edinburgh, Londýn-Stansted, Manchester, Neapol, Solún, Zadar či Palma de Mallorca.
