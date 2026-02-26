Bratislavské letisko oznámilo novinku, ktorá poteší cestujúcich. Výrazne sa skráti čakanie

Foto: interez.sk

Roland Brožkovič
SITA
Podmienkou využitia služby je mobilný telefón s možnosťou skenovania QR kódov.

Na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave sú po prvý raz nainštalované samoobslužné kiosky na expresné označenie a odváženie batožiny. Novinku môžu od dnešného dňa využiť cestujúci odlietajúci s leteckým dopravcom Ryanair.

Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, v odletovej hale pribudli štyri tzv. self-kiosky, ktoré umožňujú samostatné odváženie a označenie podanej batožiny. „Po naskenovaní QR kódu si cestujúci cez mobilnú aplikáciu Ryanair svoju batožinu sami odvážia, označia štítkom, alebo doplatia za prípadnú nadváhu podanej batožiny,“ konkretizovala Demovičová s tým, že následne cestujúci batožinu odovzdajú na príslušnom check-in pulte.

Zrýchlenie odbavenia

Inštalácia kioskov je na bratislavskom letisku novinkou. Dopravca si od ich zavedenia sľubuje zrýchlenie procesu odbavenia pri registrácii na let, cestujúcim majú skrátiť čas potrebný na podanie batožiny a znížiť čakanie v radoch. Podmienkou využitia služby je mobilný telefón s možnosťou skenovania QR kódov a nainštalovanou aplikáciou leteckej spoločnosti.

Foto: Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Kiosky sa nachádzajú vo verejnej časti odletovej haly pri check-inoch č. 22 až 24, kde sa odbavujú lety Ryanairu. Dopravca aktuálne ponúka z Bratislavy spojenia do 33 destinácií vrátane miest ako Alicante, Atény, Barcelona, Miláno-Malpensa, Rím-Ciampino, Brusel-Charleroi, Dublin, Edinburgh, Londýn-Stansted, Manchester, Neapol, Solún, Zadar či Palma de Mallorca.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Krajiny sú v ohrození a pripravujú sa na útok: Hovorí sa o veľkej hrozbe pre…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac