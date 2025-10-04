Bratislava nezvláda projekt petržalskej električky: Hrčka hovorí o chybách, predražení aj ignorovaných pokutách

Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka si termín dokončenia projektu druhej etapy električkovej trate netrúfa odhadnúť. Nemyslí si však, že by hlavné mesto bolo dobrým manažérom veľkých dopravných projektov, petržalskú radiálu nevynímajúc. Za všetko hovorí nielen výrazné predraženie, ale aj výrazné a opakované „prešvihnutie“ vlastných termínov či nedostatočná kvalita diela.
Uviedol to pre TASR. „Vzhľadom na to, že ide už o asi piaty mestom komunikovaný záväzný termín, ako aj na to, že stavbu môže počas zimy výrazne ovplyvniť počasie, alebo že stavba v predčasnom užívaní vykazuje viaceré nedostatky, si to nateraz odhadovať naozaj netrúfam,“ skonštatoval Hrčka na margo vyjadrení hlavného mesta, ktoré ešte v lete pre TASR uviedlo, že by chcelo mať túto električkovú trať skolaudovanú v prvom kvartáli 2026.
Kritika vedenia mesta a pôvodného dodávateľa
Starostu mrzí, že projekt petržalskej električkovej radiály naďalej sprevádzajú komplikácie, napríklad pri prístreškoch zastávok, ktoré bude musieť dokončiť druhý subdodávateľ. Na druhej strane ho to však podľa vlastných slov neprekvapuje, keďže to má podľa neho priamy súvis s tým, že vedenie mesta sa rozhodlo za každú cenu udržať na stavbe pôvodného dodávateľa.
Ten si je podľa starostu vedomý toho, že akokoľvek dlho a nekvalitne bude jeho práca vyzerať, pre vedenie magistrátu je prioritou komunikácia, že električka jazdí a „viac sa robiť nedalo a nedá.“ Argumentuje výrazným navyšovaním pôvodných cien, ktoré mesto odsúhlasilo či nevymáhaním zmluvných pokút a sankcií za omeškanie, ktoré mesto zatiaľ ignoruje.
Sťažnosti obyvateľov na hlučnosť a kvalitu
Starosta poukazuje taktiež na to, že pomerne značná časť obyvateľov sa sťažuje na veľkú hlučnosť či popraskané nové chodníky a betón samotného tela trate, najmä na prejazdoch veľkých križovatiek. A to aj napriek tomu, že sa opakovane prerábali. Rovnako tak na nedokončenie prístupových komunikácií, výsadby v okolí a hlavných mostných konštrukcií vrátane tej na Kutlíkovej ulici.
„Všetko sú to ale už známe skutočnosti. Rovnako ako najnovšia komunikácia magistrátu, že lávky cez Chorvátske rameno nikdy neboli súčasťou električky, aj keď roky tvrdili presný opak,“ poznamenal Hrčka.
Hrčka verí, že zvyšná infraštruktúra bude čoskoro slúžiť
Je však rád, že nosný dopravný systém už niekoľko týždňov slúži ľuďom. Verí, že čím skôr bude rovnako slúžiť aj ostatná rozostavaná infraštruktúra vrátane lávok. Na otázku, či sa neobáva, že by mohla petržalská električka dopadnúť ako dúbravsko-karloveská radiála, ktorá stále nie je skolaudovaná, odpovedal záporne s dôvetkom, že takéhoto scenára by sa malo potenciálne obávať vedenie hlavného mesta a zodpovední z magistrátu a jeho organizácií.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova – Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračujú ďalej.
