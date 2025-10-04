Bratislava nezvláda projekt petržalskej električky: Hrčka hovorí o chybách, predražení aj ignorovaných pokutách

Foto: SITA/Andrea Mezeiová

Nina Malovcová
TASR
Starosta Petržalky neodhadol termín dokončenia.

Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka si termín dokončenia projektu druhej etapy električkovej trate netrúfa odhadnúť. Nemyslí si však, že by hlavné mesto bolo dobrým manažérom veľkých dopravných projektov, petržalskú radiálu nevynímajúc. Za všetko hovorí nielen výrazné predraženie, ale aj výrazné a opakované „prešvihnutie“ vlastných termínov či nedostatočná kvalita diela.

Uviedol to pre TASR. „Vzhľadom na to, že ide už o asi piaty mestom komunikovaný záväzný termín, ako aj na to, že stavbu môže počas zimy výrazne ovplyvniť počasie, alebo že stavba v predčasnom užívaní vykazuje viaceré nedostatky, si to nateraz odhadovať naozaj netrúfam,“ skonštatoval Hrčka na margo vyjadrení hlavného mesta, ktoré ešte v lete pre TASR uviedlo, že by chcelo mať túto električkovú trať skolaudovanú v prvom kvartáli 2026.

Kritika vedenia mesta a pôvodného dodávateľa

Starostu mrzí, že projekt petržalskej električkovej radiály naďalej sprevádzajú komplikácie, napríklad pri prístreškoch zastávok, ktoré bude musieť dokončiť druhý subdodávateľ. Na druhej strane ho to však podľa vlastných slov neprekvapuje, keďže to má podľa neho priamy súvis s tým, že vedenie mesta sa rozhodlo za každú cenu udržať na stavbe pôvodného dodávateľa.

Foto: TASR – Pavol Zachar

Ten si je podľa starostu vedomý toho, že akokoľvek dlho a nekvalitne bude jeho práca vyzerať, pre vedenie magistrátu je prioritou komunikácia, že električka jazdí a „viac sa robiť nedalo a nedá.“ Argumentuje výrazným navyšovaním pôvodných cien, ktoré mesto odsúhlasilo či nevymáhaním zmluvných pokút a sankcií za omeškanie, ktoré mesto zatiaľ ignoruje.

Sťažnosti obyvateľov na hlučnosť a kvalitu

Starosta poukazuje taktiež na to, že pomerne značná časť obyvateľov sa sťažuje na veľkú hlučnosť či popraskané nové chodníky a betón samotného tela trate, najmä na prejazdoch veľkých križovatiek. A to aj napriek tomu, že sa opakovane prerábali. Rovnako tak na nedokončenie prístupových komunikácií, výsadby v okolí a hlavných mostných konštrukcií vrátane tej na Kutlíkovej ulici.

Foto: SITA/Andrea Mezeiová

„Všetko sú to ale už známe skutočnosti. Rovnako ako najnovšia komunikácia magistrátu, že lávky cez Chorvátske rameno nikdy neboli súčasťou električky, aj keď roky tvrdili presný opak,“ poznamenal Hrčka.

Hrčka verí, že zvyšná infraštruktúra bude čoskoro slúžiť

Je však rád, že nosný dopravný systém už niekoľko týždňov slúži ľuďom. Verí, že čím skôr bude rovnako slúžiť aj ostatná rozostavaná infraštruktúra vrátane lávok. Na otázku, či sa neobáva, že by mohla petržalská električka dopadnúť ako dúbravsko-karloveská radiála, ktorá stále nie je skolaudovaná, odpovedal záporne s dôvetkom, že takéhoto scenára by sa malo potenciálne obávať vedenie hlavného mesta a zodpovední z magistrátu a jeho organizácií.

Výstavbu trate v úseku Jungmannova – Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračujú ďalej.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ide o prvý potvrdený prípad: V Grécku sa pohybuje hybrid vlka a psa, snažia sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac