Brali mu aj starobný dôchodok: Dve osoby zo Spišskej Novej Vsi mali dlhodobo vykorisťovať staršieho muža

Zuzana Veslíková
TASR
Obvineným hrozí trest odňatia slobody.

Polícia obvinila dve osoby zo zločinu obchodovania s ľuďmi formou spolupáchateľstva. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, mali dlhodobo vykorisťovať staršieho muža bez domova. Zadržali ich vo štvrtok (26. 3.) v Spišskej Novej Vsi v rámci policajnej akcie s krycím názvom Otrok. Obe osoby sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky.

Podľa zistení vyšetrovateľa mali dvaja muži v auguste 2016 nalákať poškodeného J. S. prísľubom lepšieho života do rodinného domu. Muž bol v tom čase bez finančných prostriedkov a bez domova, o čom mali podozriví vedieť. Podľa polície mu odobrali doklad totožnosti, nedovolili mu svojvoľne opustiť dom a nemal ani kľúče od obydlia. Zároveň ho mali nútiť vykonávať rôzne fyzické práce bez nároku na odmenu. Ak sa bránil, mali ho fyzicky napádať.

Pripravili ho o starobný dôchodok

Poškodený musel podľa vyšetrovateľov každý mesiac odovzdávať obvineným celý svoj starobný dôchodok. Opakovane ho mali nútiť aj vyberať pôžičky z finančných inštitúcií, ktoré im následne odovzdával. V septembri 2025 sa mu podarilo za pomoci iných osôb odísť. „Obvinení popísaným konaním a vykorisťovaním tejto staršej osoby bez domova spoločne získali pre svoj prospech najmenej 45-tisíc eur,“ spresnila polícia.

Obvinení sú v súčasnosti stíhaní na slobode. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.

Chaos v energopomoci pokračuje: Vláda ju ide opäť meniť. Budú platiť nové pravidlá, pozrite si…

