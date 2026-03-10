Bolo počuť obrovskú ranu: V Krupine zasahujú všetky zložky, došlo k výbuchu v byte

Aktuálna správa
Nina Malovcová
Výbuch v byte v Krupine zalarmoval záchranné zložky.

V meste Krupina zasahujú všetky záchranné zložky po výbuchu, ku ktorému došlo v jednom z bytov. O udalosti informovala banskobystrická krajská polícia, ktorá na mieste zabezpečuje okolie.

Ako uvádza polícia, bližšie informácie zatiaľ nie sú známe. Polícia ani ďalšie záchranné zložky nateraz neuviedli, čo výbuch spôsobilo, ani či si incident vyžiadal zranených.

Správu budeme aktualizovať.

