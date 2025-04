Boli sme oklamaní: Takto sa vyrábajú „luxusné“ značky, ukazujú Číňania na TikTok-u. Ide o pomstu Trumpovi

Výrobcovia oblečenia v Číne začali zaplavovať sociálnu sieť TikTok videami, ktoré odhaľujú, ako sa niektoré luxusné značky oblečenia výrabajú v čínskych továrňach. Ide o odvetu za uvalenie ciel USA na dovoz čínskeho tovaru.

Upozornil na to Financial Express. Na videách z TikTok-u čínski výrobcovia poukazujú na to, že značkový tovar oblečenia, kabeliek či iných doplnkov môže pochádzať aj z ich fabrík.

Na jednom z videí muž, ktorý sa nachádza zrejme v obchode s kabelkami, hovorí, že vyrábali jednotlivé kusy pre väčšinu luxusných značiek. Upozorňuje však, že aj napriek tomu bol ich zisk veľmi nízky a zarábali minimálne mzdy.

China TikTok is so messy rn Because now that the Chinese government legalize Counterfeit products of all American goods because of the tariffs their now exposing a lot of Big brands and how their stuff is manufactured and encourages you to buy them in House China for cheaper pic.twitter.com/GLftzEnF3y

— Klair-O-Spinach ( Saint Era) (@ClairoSpinach) April 12, 2025