Blížia sa každoročné veľké zľavy, za výhodnými nákupmi však môže byť aj nebezpečenstvo. Týchto rád by ste sa mali držať

Ilustračná foto: Pexels

Jakub Baláž
TASR
Veľkým lákadlom sú počas novembra rôzne zľavy. Reklamy na sociálnych sieťach vás však môžu presmerovať aj na podvodné e-shopy.

Polícia vyzýva na ostražitosť pri online nakupovaní vzhľadom na blížiace sa obdobie akciových ponúk v rámci tzv. Black Friday. Odporúča nezabúdať na zdravý rozum a rozvahu a všímať si podozrivé znaky, ktoré svedčia o podvodných e-shopoch. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Lákadlom sú podľa policajtov príliš vysoké zľavy. „Najmä reklamy na sociálnych sieťach môžu záujemcu nasmerovať na falošnú stránku. Adresa sa môže líšiť od pravého obchodu jedným či dvoma písmenkami. Oficiálni predajcovia dodržiavajú podobnú cenovú politiku,“ upozornila polícia.

Spozornieť treba, ak ide o neznámy e-shop alebo ak nepôsobí dôveryhodne. „Najmä ak nemá poriadne informácie o sebe samom,“ skonštatovali policajti s tým, že poriadny internetový obchod musí mať uvedenú adresu, kontakt i recenzie.

Všímať si musíte viaceré podozrivé znaky

Pozor si treba dávať aj pri nákupoch, pri ktorých e-shopy umožňujú len platbu prevodom vopred. „V žiadnom prípade neposielajte platbu cez odkaz zaslaný do SMS, alebo phishing v podobe emailovej prílohy, ktorá sa zobrazí ako kód alebo webstránka v prehliadači,“ pripomenula polícia.

Eviduje totiž prípady, pri ktorých klient nevedomky spolupracoval s podvodníkom. Následkom je vybielený účet a sťažené možnosti získať financie späť z dôvodu ich opakovaného prevodu do zahraničia, a to najmä mimo krajín EÚ.

