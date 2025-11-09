Úmrtie novorodenca z obce na Spiši už vyšetruje polícia. Presné príčiny tragédie má priblížiť aj nariadená pitva

Spišskonovoveskí policajti sa intenzívne venujú prípadu úmrtia novorodenca, ku ktorému malo dôjsť v nedeľu ráno v obci Bystrany. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, na zistenie presnej príčiny úmrtia nariadili vykonanie pitvy. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi už začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Všetky ďalšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla hovorkyňa s tým, že aj vzhľadom na citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť podrobnejšie informácie.
Čo sa stalo?
Podľa informácií portálu tvnoviny.sk otec zavolal záchranku s tým, že dieťaťu mala začať pri dojčení tiecť z nosa krv a nejaví známky života. Preto ho naložil do auta s úmyslom odviezť ho do nemocnice.
Keď dostal informáciu, že na pomoc smeruje sanitka, mal odstaviť na čerpačke, kde záchranári začali s resuscitáciou. Už však nedokázali nič urobiť. Obhliadajúci lekár objavil známky, podľa ktorých mohlo bábätko prísť o život skôr.
Nahlásiť chybu v článku