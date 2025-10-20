Hrozná tragédia na gymnáziu v Bystřici: Len 13-ročný chlapec vypadol z okna, záchranári mu už nedokázali pomôcť

Česká polícia preveruje okolnosti tragickej udalosti v Bystřici nad Pernštejnem v kraji Vysočina, kde v pondelok na miestnom gymnáziu zomrel 13-ročný chlapec po tom, ako vypadol z okna.
Pomoc v škole poskytnú aj psychológovia a krízoví interventi, uviedla to polícia na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Policisté prověřují okolnosti tragické události v Bystřici n. Pernštejnem. Po pádu z okna na tamním gymnáziu zemřel třináctiletý chlapec. Na místo míří psychologové a krizoví interventi složek IZS, kteří jsou připraveni poskytnout potřebnou péči rodině a žákům školy. #policievys
„Na miesto mieria psychológovia a krízoví interventi zložiek Integrovaného záchranného systému (IZS), ktorí sú pripravení poskytnúť potrebnú starostlivosť rodine a žiakom školy,“ napísala polícia.
