Bizarná krádež v nemeckej armáde: 20-tisíc nábojov ukradnutých počas jednej noci, vraj nešlo o náhodu

Neznámi páchatelia minulý týždeň ukradli približne 20 000 nábojov určených pre nemecké ozbrojené sily, potvrdilo v utorok nemecké ministerstvo obrany. Zlodeji ich ukradli v noci z pondelka na utorok v blízkosti mesta Burg západne od Berlína, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AFP.
Magazín Der Spiegel uviedol, že na základe počiatočnej kontroly zlodeji ukradli 10 000 nábojov do pištolí, 9 900 nábojov do útočných pušiek a tzv. dymovú muníciu.
Armádny hovorca pre AFP potvrdil, že munícia zmizla „z prívesu civilného dopravného vozidla“. Podľa neho sa to zistilo pri dodaní zásielky do kasární, kam smerovala. „Krádež bola okamžite nahlásená príslušným bezpečnostným a vyšetrovacím orgánom. Berieme tento incident veľmi vážne a vykonávame dôkladné vyšetrovanie,“ povedal hovorca.
Zrejme nešlo o náhodu
Podľa magazínu Der Spiegel sa vodič auta prevážajúceho muníciu zrejme spontánne rozhodol stráviť noc v hoteli v meste Burg, kde náboje ukradli neznámi páchatelia. Magazín s odvolaním sa na zdroje z nemeckých ozbrojených síl naznačil, že to zrejme nebola „náhodná lúpež“.
„Obávajú sa skôr, že páchatelia prepravu munície sledovali a zaútočili, keď vodič neplánovane zastavil v Burgu,“ uviedol Der Spiegel.
