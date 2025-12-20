Vodič zdemoloval stenu rodinného domu: Opitý prešiel do protismeru a prerazil plot

Foto: Facebook/ Polícia SR - Žilinský kraj

Petra Sušaninová
SITA
Muž prišiel o vodičský preukaz.

Opitý vodič zdemoloval stenu rodinného domu. Informovali o tom žilinskí policajti na sociálnej sieti. Ako spresnili, nehoda sa stala dnes v ranných hodinách v obci Gbeľany.

Za volantom auta značky VW sedel 45-ročný vodič, ktorý z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti cesty. Následne narazil do stĺpa verejného osvetlenia, prerazil oplotenie a narazil do steny rodinného domu. Policajti u vodiča vykonali dychovú skúšku, ktorá ukázala výsledok 0,97 mg/l, čo je 2,02 promile.

Polícia informovala, že pri nehode sa nikto nezranil. Vodiča obmedzili na osobnej slobode a zadržali mu vodičský preukaz. V súčasnosti už prebieha vyšetrovanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Začína sa astronomická zima. V nedeľu nás čaká najkratší deň s najdlhšou nocou v roku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac