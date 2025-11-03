Bez dáždnika ani na krok: Valí sa na nás studený front, v týchto oblastiach sa pripravte na sneh. Potom príde prudká zmena

Počasie sa po víkende mení ako na povel. Teplé dni s južným prúdením vzduchu sú minulosťou a Slovensko sa dnes prebúdza do chladnejšieho, sychravejšieho pondelka. Od západu k nám preniká studený front a ten prinesie nielen výdatný dážď, ale aj silnejší vietor a citeľný pokles teplôt.
Ak dnes vyrážate z domu, dáždnik by mal byť vaším verným spoločníkom. Podľa portálu iMeteo sa počas noci nad naše územie nasunul studený front, ktorý vymenil teplý vzduch za chladnejší. Na horách sa objavujú prvé snehové vločky a teploty, ktoré ešte včera dosahovali aj +20 °C, dnes klesajú na typicky jesenné hodnoty.
Od západu prichádza dážď, na horách sneh
Ráno bude na mnohých miestach oblačné a postupne sa rozprší takmer na celom území. Dážď najskôr zasiahne západné Slovensko, neskôr stredné a popoludní aj východné oblasti. K večeru sa začne od západu vyjasňovať a dážď bude slabnúť. Na hrebeňoch Tatier sa dažďové kvapky zmenia na sneh, pričom hranica sneženia sa zníži na približne 1400 metrov nad morom. Pre horské oblasti to znamená prvý dotyk zimy.
Počasie sa ochladí a s teplým víkendom sa môžeme rozlúčiť. Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať od +10 do +15 °C, no v okolí Žiliny a Spiša miestami neprekročia ani +8 °C. Naopak, Zemplín si ešte užije o niečo teplejšie počasie s hodnotami okolo +17 °C. Na horách vo výške 1 500 metrov klesne teplota až na +1 °C.
Vietor naberie na sile
Zatiaľ čo ráno bude ešte pokojnejšie, popoludní sa rozfúka severozápadný vietor s rýchlosťou 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), v nárazoch miestami až 15 m/s (55 km/h). Na horách môže byť vietor prudký až búrlivý, a preto sa výlety do vyšších polôh dnes určite neodporúčajú.
Zrážky budú miestami výdatné. Na väčšine územia spadne do 10 mm dažďa, no na severe a severozápade krajiny to môže byť až 35 mm. V horských oblastiach nad 1 700 metrov sa vytvorí snehová pokrývka hrubá aj 20 cm.
Počasie podľa regiónov
Bratislavu čaká prevažne jasno s teplotou okolo +13 °C, podobne bude aj v Trnave, kde sa obloha ukáže s miernou oblačnosťou. Nitra zostane polooblačná s teplotou do +11 °C, zatiaľ čo Trenčín zasiahne dážď a ochladí sa tam na približne +9 °C. V Žiline a Martine bude výdatnejší dážď a teplota okolo +9 °C, rovnako ako v Banskej Bystrici, kde sa počas dňa očakávajú prehánky.
Poprad čaká chladné a daždivé počasie s teplotou okolo +6 °C. Prešov a Košice sa popoludní dočkajú výdatnejších zrážok, pričom v Prešove sa teplota udrží na +9 °C a v Košiciach na približne +10 °C. Slovensko má pred sebou typicky novembrový pondelok s dažďom, vetrom a chladom, ktorý pocíti väčšina regiónov.
Ak sa dnes chystáte do práce či školy, pribaľte si nepremokavú bundu a teplejšie oblečenie. Jesenná nálada je späť v plnej sile.
Obloha sa už zajtra vyjasní
Po daždivom pondelku sa situácia zlepší. Studený front sa presunie ďalej na východ a z Álp sa nad naše územie dostane tlaková výš, ktorá prinesie pokojnejšie a jasnejšie počasie. Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bude v utorok väčšinou jasno až polojasno, iba v noci a dopoludnia sa miestami vytvorí hmla alebo nízka oblačnosť.
Spočiatku v noci sa ešte môže na severe a východe vyskytnúť dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách od 1400 metrov aj snehové zrážky. Nočné teploty klesnú na +5 až 0 °C, na východe sa budú držať okolo +7 °C, ale na Záhorí a v niektorých údoliach sa ochladí až na -2 °C.
Po chladnom ráne sa však počas dňa mierne oteplí, denné teploty dosiahnu +10 až +15 °C. Vietor bude väčšinou slabý, na východe alebo miestami aj inde sa však môže objaviť severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 3 až 10 m/s (10 až 35 km/h), v nárazoch ojedinele až 15 m/s (55 km/h).
Na horách sa v noci ešte očakáva prudký vietor, no postupne bude slabnúť. Utorok tak prinesie pokojnejšie počasie s množstvom slnka, ale aj typické novembrové rána s hmlou a mrazom. Po chladnom a upršanom začiatku týždňa sa nám konečne ukáže jasnejšia obloha, ktorá prinesie aspoň trochu jesennej pohody.
