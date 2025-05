Beňová v Na telo: Ku gejom a lesbám by sme sa mali začať správať normálne. Toto nebola agenda Smeru, bol to môj osobný názor

K moderátorke Karolíne Lacovej dnes v Na telo zasadli poslankyne Európskeho parlamentu Monika Beňová (Smer-SD) a Miriam Lexmann (KDH). Viedli medzi sebou ostrú debatu.

Témou boli transakčná daň aj balík sankcií. No reč medzi dvojicou padla aj na kultúrno-etické otázky.

V štúdiu vypukla búrlivá diskusia

„Pani Beňová, aj teraz ste hlasovali proti tomu, že Európsky parlament pretláča takzvané práva na potrat, čo je zasahovanie do národnej kompetencie,“ uviedla Lexmann. „Európsky parlament pretláča niečo, ale Európsky parlament o tom nemôže rozhodnúť,“ ohradila sa Beňová.

„Hlasovala som za to, že sa mi nepáčilo, že poľská vláda išla absolútne fatálnym spôsobom zasiahnuť do rozhodovania ženy o právach na interrupciu a o tom by som zahlasovala kedykoľvek proti komukoľvek,“ pokračovala.

Nato Lexmann citovala slová, ktorá mala Beňová povedať ešte pred mnohými rokmi. „Agendu LGBT, keďže národné štáty si to nedokážu vyriešiť samy, tak chcete, aby Európska únia prijala zákony na európskej úrovni, aby donútila tieto štáty túto agendu prijať.“

„V prvom rade, keď som to povedala, bol to môj názor. Moje názory sa tiež vyvíjajú. Dnes som už presvedčená o tom, po tom všetkom, čo sa udialo v Európskej únii a jej inštitúciách, že o tomto si majú rozhodovať členské štáty individuálne. Ale čo chcem zdôrazniť, toto nikdy nebola línia Smeru. Toto nikdy nebola agenda Smeru, bol to môj osobný názor a ja si aj do dneska myslím, že ku gejom a lesbám by sme sa mali začať správať normálne,“ reagovala Beňová.