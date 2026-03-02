Benešove dekréty majú dohru: Maďarsko prijalo uznesenie proti uplatneniu kolektívnej viny na Slovensku

Nina Malovcová
TASR
Budapešť odmieta princíp kolektívnej viny.

Zahraničný výbor maďarského Národného zhromaždenia prijal v pondelok uznesenie o neprijateľnosti uplatňovania princípu kolektívnej viny na Slovensku. Pre agentúru MTI to uviedol predseda výboru Zsolt Németh, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Németh zdôraznil, že princíp kolektívnej viny považuje Budapešť za obzvlášť neprijateľný, keď by sa zmeny vlastníctva a vyvlastňovanie pôdy mali diať bez primeranej kompenzácie, na základe stále platných právnych dôsledkov, a to na etnickom základe.

Seriózna konštruktívna spolupráca medzi krajinami

Podľa jeho slov sa v uznesení tiež uvádza, že maďarská strana je otvorená hľadaniu vhodného riešenia problému, keďže medzi oboma krajinami sa v posledných rokoch rozvinula seriózna konštruktívna spolupráca, ktorá „poskytuje dobrý základ pre nájdenie vhodného riešenia takýchto zložitých otázok“.

Maďarský parlamentný výbor uvedené uznesenie postúpi aj výboru Národnej rady SR pre zahraničné veci, dodal Németh. Podľa novely trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom vlaňajšieho decembra, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia, napísal vtedy server index.hu.

Novela trestného zákona a hrozba väzenia

Podľa novely trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom vlaňajšieho decembra, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia, napísal vtedy server index.hu.

Prezident SR Peter Pellegrini novelu podpísal vlani pred Vianocami. Okrem iného stanovuje trestný čin spochybňovania povojnových Benešových dekrétov. Zverejnená bola 27. decembra a nadobudla okamžitú účinnosť. Od svojho prijatia zákon vyvolal nespokojnosť maďarskej menšiny na Slovensku a vyvolal ostrú kritiku aj zo strany maďarských politických osobností, dodal index.hu.

