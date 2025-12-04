Bartek útočí na opozíciu aj ich rodinu: PS je vraj nacucnuté na štátne peniaze, Kmec im prekazil biznis

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Bartek obviňuje PS z prepojení na štátne peniaze.

Progresívne Slovensko (PS) je podľa Hlasu SD „nacucnuté“ na štátne peniaze, Kmec im vraj prekazil biznis za stovky miliónov. Uviedol to poslanec za stranu Hlas Michal Bartek. Myslí si, že PS vyvíja tlaky, pretože potrebuje prekryť svoje nepodarené témy, ako napríklad Benešove dekréty.

Poslanec pripomenul, že bývalý podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas SD) zachránil Slovensku štyri milióny eur z Plánu obnovy, ktoré chcel predseda PS Michal Šimečka ohroziť svojimi krokmi v Bruseli. Kmec podľa jeho slov zasiahol aj pri inovačných výzvach tak, aby peniaze išli slovenskému priemyslu, menším firmám a startupom.

Tvrdé slová o Národnom inovačnom centre

„Zabezpečením priestorov pre Národné inovačné centrum (NITC) prišli v PS o svoj roky pripravovaný biznis plán – súkromné inovačné centrum v Bratislave so svojimi donormi. Bavíme sa nie o desiatkach, ale o stovkách miliónov eur,“ uviedol Bartek.

Súčasne venoval pozornosť prepojeniam ľudí z prostredia PS na štátne peniaze. Spomenul kandidátku za PS v roku 2020 Michaelu Krškovú. „Spolu s Ivanom Štefunkom je spoluzakladateľkou investičného fondu Neulogy Venture, ktorý spravuje milióny štátnych eur určených na startupy. Neulogy spálilo desiatky miliónov eur a výsledok je nulový,“ vyhlásil Bartek.

Dodal, že Kršková pôsobila aj ako generálna riaditeľka VAIA, kde schvaľovala výzvy na stovky miliónov eur, ktoré podľa strany Hlas skončili vo firmách z progresívneho prostredia. Ďalej spomenul Michala Trubana, zakladateľa firmy WebSupport, ktorá podľa Barteka získala štátne zákazky od NÚCEMu až po úrad práce.

Kritika smeruje aj na bývalých štátnych tajomníkov

Poslanec ďalej upozornil aj na Jána Hargaša, bývalého štátneho tajomníka na ministerstve investícií. „Na ministerstve schvaľoval zmluvy s konzultačnými firmami za stovky tisíc eur, po odchode pôsobil v dozornej rade českej firmy IN QOOL, ktorá následne súťažila o veľkú zákazku na ministerstve investícií,“ uviedol Bartek, podľa ktorého po Hargašovi zostalo osem súdnych sporov okolo projektu Slovensko.sk.

„Ďalej fiasko s dohľadom nad NASESom, ktorý musel dať firme Slovensko IT 1,3 milióna eur na úpravy, ktoré ani nebolo technicky možné realizovať,“ dodal Bartek, podľa ktorého slov ministerstvo nemalo pod jeho vedením základné dáta o tom, koľko štát platí za IT.

Foto: SITA (Progresívne Slovensko, Lukáš Grec)

Ďalšie prepojenie Bartek vidí v Zore Jaurovej, ktoré pôsobí ako partnerka v spoločnosti MPhilms s. r. o., ktorá podľa slov poslanca čerpá peniaze z fondov na podporu kultúry, z Audiovizuálneho fondu, z rozhlasu a televízie. Poukázal aj na Petra Kelíška, významného darcu PS, ktorý je konateľom firmy BEETLE s. r. o.

Tá podľa Barteka získala dotácie vo výške 363-tisíc eur. Prepojenie vníma aj u advokáta a zakladajúceho člena PS Radovana Palu. Podľa Barteka je blízkym priateľom primátora Bratislavy Matúša Valla, pričom jeho advokátska kancelária získala z magistrátu hlavného mesta zákazky za 450-tisíc eur.

Podľa Barteka ide iba o zlomok ľudí z prostredia PS. „Ich najvyšší predstavitelia a ich rodiny získali stovky miliónov eur od štátu,“ zdôraznil Bartek s tým, že Kmec im nevyhovoval, pretože im tieto plány kazil. „Preto naňho spolu s progresívnymi médiami spustili hon. Ďakujem mu, že sa nechcel ich hier zúčastňovať a podal demisiu… a dal priestor na transparentné vyšetrenie celých záležitostí,“ uzavrel poslanec.

Reakcia PS

Progresívne Slovensko v reakcii na vyjadrenia Barteka pre agentúru SITA uviedlo, že rozumejú nervozite strany Hlas-SD. Tá sa podľa progresívcov zúfalo snaží prekryť vlastné škandály opakovanými klamstvami.

„To, že sa najneschopnejší a najzbabelejší minister vnútra, akého kedy Slovensko malo, presne rok bojí čeliť odvolávaniu v parlamente, škandalózne rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov či nekonečné kšeftovanie s flekmi v rozhádanej koalícii. Ľudí na Slovensku trápi zvyšujúca sa kriminalita, Ficova drahota a najťažšie Vianoce, ktoré ich čakajú aj vďaka zbabranej konsolidácii. Veľmi jasne to aj Hlasu odkazujú cez historicky najnižšie preferencie,“ uzavrelo PS.

