Výnimkou nie sú ani politici: Opozičné poslankyne tvrdia, že štát nedokáže chrániť ženy pred násilím, chcú konkrétne riešenia

Reprofoto: Facebook/ Progresívne Slovensko

Nina Malovcová
TASR
Opozičné političky vyzývajú na zastavenie násilia na ženách.

Političky z opozičných strán PS, Hnutie Slovensko, SaS, KDH, Za ľudí a mimoparlamentnej strany Demokrati vyzvali na zastavenie násilia na ženách. Apelovali na vládnych predstaviteľov, aby urobili všetko preto, aby sa ženy cítili bezpečne a boli rešpektované.

Vyplýva to z ich vyjadrenia na utorkovej tlačovej konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách.

Remišová zdôraznila, že téma nemá mať politické farby

„Som veľmi rada, že dnes tu stojíme spoločne zástupkyne opozičných parlamentných aj neparlamentných strán. Je to symbol toho, že ak na Slovensku existuje nejaká téma, ktorá nemá alebo by nemala mať politické farby, tak je to téma násilia na ženách. Spoločne hovoríme nie násiliu na ženách. Je to absolútne neprijateľné,“ poznamenala poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko Za ľudí).

Političky kritizujú výroky koalície a žiadajú opatrenia

Političky tiež odsúdili viaceré výroky koaličných predstaviteľov, ktoré boli útočné či ponižujúce voči ženám. Hovorili aj o potrebe prijatia viacerých opatrení na zlepšenie bezpečnosti žien. Pripomenuli, že násilie na ženách je rozsiahly a podceňovaný problém. Poukázali aj na štatistiky. Upozornili na to, že každoročne sa evidujú tisícky prípadov domáceho násilia.

