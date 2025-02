Barbore Chlebcovej sa vďaka účinkovaniu v Dunaji, k vašim službám splnil sen. Jej slová o Tereze mnohých prekvapia

V Dunaji, k vašim službám sa vystriedalo množstvo postáv, no niektoré z nich si predsa len zapamätáte ľahšie než ostatné. Najmä, ak idú divákom na nervy. Medzi tým, keď si výstrelky otravnej postavy ešte užívajú a kedy ich už považujú za neznesiteľné a len im znepríjemňujú sledovanie, je však veľmi tenká hranica. Našťastie to nie je Terezin prípad.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nie je to tak dávno, čo sa seriálová Tereza ukázala v Teleráne, kde ešte pred začiatkom deviatej série prezradila, čo jej postavu v nových epizódach čaká. Barbora Chlebcová vtedy priznala, že sa Tereza zamiluje a dnes vieme, že jej dlho očakávaný románik bude s Holubcom, na ktorého si robí zálusk. Teraz herečka prezradila, čo pre ňu hrať postavu Terezy znamená.

V Dunaji si splnila sen

Najnovšie prijala Barbora pozvanie do Bekimovho horúceho kresla, kde prehovorila napríklad aj o tom, že hoci ju prijali na VŠMU, rozhodla sa vyštudovať psychoterapiu a resocializáciu. Ľudia ju neskôr spoznali vďaka dabingu, moderovaniu v rádiu a, samozrejme, aj ako Terezu v Dunaji, k vašim službám. A práve vďaka tomuto seriálu si splnila sen.

Barbora moderátorovi Bekimovi priznala, že hoci toho už natočila veľa, doteraz jej nebola dopriata žiadna výraznejšia postava. Až kým jej neprišla ponuka účinkovať v Dunaji. „A táto Tereza, ktorú stvárňujem, je natoľko výrazná, že sa stala ikonou,“ prehlásila herečka s úsmevom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Bekim sa jej po tejto vete spýtal, či bolo jej snom zahrať si takúto rolu, na čo Barbora odpovedala nasledovne: „Byť súčasťou dlhodobejšieho seriálu, kde sa postava vyvíja a má nejaký svoj zmysel, možno aj niečo rozvíri, ale skrátka nie je tam len do počtu, tak to je rozhodne sen a myslím si, že je to sen alebo zmysel pre všetkých hercov, ktorí niekde účinkujú.“