Soňa Müllerová odhalila, vďaka čomu vyzerá vždy sviežo. Bez hanby sa ukázala z uhla, ktorý by od nej nik nečakal

Nedávno moderátorka odhalila, čím si dobíja energiu, keď jej už nemá na rozdávanie a potrebuje si oddýchnuť. Stačí jej relax pri filme, počas ktorého naberá silu na ďalší týždeň. Oddych jej po náročnom období určite padne vhod, keďže donedávna ju trápil jačmeň v oku, s ktorým bojovala dlhé týždne a musela vo vysielaní nosiť okuliare.

Nestarnúcu Soňu Müllerovú v súčasnosti ľudia vnímajú najmä ako moderátorku Dámskeho klubu, hoci nezaháľa ani na sociálnych sieťach, kde je aktívna a rada otvára debaty so svojimi fanúšikmi. Delí sa s nimi o módne tipy, ukazuje odvážne kombinácie farieb a vysvetľuje, prečo je vek len číslo a na módu nemusí mať vplyv. Teraz však ukázala iný pohľad na starnutie.

Zaslúžený čas pre seba

Zatiaľ čo sa myseľ moderátorky zregeneruje pri dobrom filme v pohodlí domova, na to, aby si oddýchla jej tvár, zamieri Soňa do salónu krásy. „Raz za čas si na konci dňa a na konci pracovného týždňa doprajem takéto príjemné potešenie…“ priznala moderátorka pod videom, kde sa ukázala na stole salóna krásy, počas toho, ako jej masírovali tvár a dekolt. Trendy oblečenie tak na chvíľu vymenila za obyčajný uterák a presunula pozornosť inam.

„Väčšinou som taká unavená, že za pár minút na lehátku zaspím. Zobudím sa až po masáži a potom si hovorím, prečo si takúto dobrotu nedoprajem častejšie, a že by som sa mala o seba dôslednejšie starať. Že by to už v „mojom veku” chcelo možno aj kúpele alebo aspoň wellness a aj „čojaviemčoešte“…“ dodáva 63-ročná módna ikona.

Moderátorka zároveň priznala, že by sa o seba mohla takto starať aj častejšie, no je zvyknutá starať sa najprv o ostatných a až potom o seba. „Mám výčitky, že si málo doprajem… Ja som totiž ešte taká stará škola viac „sebaobetovacia” ako „sebaobletovacia”. Ja len toľko, že tento deň je o láske a dôležitá je aj tá s predponou „seba”,“ poslala fanúšičkám dôležitý odkaz.

Módna ikona tak zdôraznila potrebu sebalásky a toho, že si po dlhom týždni treba oddýchnuť a nabrať druhý dych, pričom nie vždy na to musíte byť sami, ale môžete sa nechať rozmaznávať napríklad aj v salóne krásy.