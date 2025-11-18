Bankomatový fantóm znovu útočí: Nad ránom vybuchol ďalší. Lúpež zrejme zachytili kamery, polícia prípady stále rieši

Foto: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Nina Malovcová
TASR
Bankomat vybuchol neďaleko policajnej stanice.

Polícia vyšetruje výbuch bankomatu vo Vrbovom v okrese Piešťany, ktorý sa stal v noci z pondelka (17. 11.) na utorok pred 3.00 h. Pri udalosti došlo k poškodeniu nielen samotného bankomatu, ale aj budovy, v ktorej bol umiestnený.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Okolie uzavreli a privolali expertov

Bezprostredné okolie miesta uzavreli. „Na miesto bol privolaný vyšetrovateľ trnavskej kriminálnej polície, kriminalistický technik, ako aj psovod so špeciálne vycvičeným služobným psom. Vzhľadom na okolnosti boli vyžiadaní aj experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave,“ priblížilo riaditeľstvo.

Polícia pátra po páchateľovi

Policajti momentálne vykonávajú vo veci potrebné prvotné úkony, na základe ktorých bude možné stanoviť právnu kvalifikáciu skutku. „Po páchateľovi polícia intenzívne pátra, pričom preveruje všetky dostupné informácie. Bližšie informácie bude možné poskytnúť hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ doplnili policajti.

