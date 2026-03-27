Baľte kufre: V roku 2027 nás čaká úkaz storočia, pre ktorý sa oplatí vycestovať

Čaká nás zatmenie, ktoré vedci označujú ako „zatmenie storočia“. Tvrdia, že ak chcete aspoň raz v živote zažiť niečo neopakovateľné, rok 2027 ponúkne jedinečnú príležitosť.
Úplné zatmenie Slnka patrí medzi najvzácnejšie a najfascinujúcejšie úkazy, aké môžeme zo Zeme pozorovať. Ako píše Euronews, má jednu výnimočnú vlastnosť: podľa súčasných vedeckých poznatkov ide o jav, ktorý je v tejto podobe absolútny unikát.
Prečo je úplné zatmenie Slnka na Zemi jedinečné?
Samozrejme, aj iné planéty majú svoje mesiace, ktorým sa – rovnako ako nášmu Mesiacu – občas skríži cesta so Slnkom. Ako však vysvetľuje odborníčka na vesmírne vedy Kelly Korrecková z NASA, kombinácia faktorov, ktorá umožňuje vznik úplného zatmenia na Zemi, je mimoriadne špecifická.
Iba náš Mesiac má totiž podľa nej takmer „dokonalý“ pomer veľkosti a vzdialenosti od Zeme. To vytvára ideálne podmienky pre jav známy ako úplné zatmenie Slnka.
Astronómovia dnes dokážu tieto úkazy predpovedať s ohromujúcou presnosťou, pokojne aj tisíce rokov dopredu. Teoretické maximum trvania úplného zatmenia je zároveň približne sedem a pol minúty.
A už budúci rok sa k nemu veľmi priblížime.
