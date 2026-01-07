Balíky vám dnes možno neprídu: Snehová kalamita zasiahla okrem vlakov a ciest aj poštu

Foto: TASR/František Iván

Martin Cucík
TASR
Na východe Slovenska narobil sneh veľké problémy.

Slovenská pošta (SP) v stredu upozornila, že v dôsledku snehovej kalamity pre zhoršené dopravné podmienky môže dôjsť v niektorých lokalitách východného Slovenska k omeškaniu zásielok.

Klientov však ubezpečujeme, že im budú bezpečne doručené na ďalší deň,“ dodala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Počasie komplikuje situáciu aj ďalším spoločnostiam.

Meškajú aj vlaky

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súvislosti s nepriaznivým počasím eviduje na východnom Slovensku, najmä v okolí Košíc, desiatky meškajúcich vlakov. Meškania sa týkajú regionálnych aj diaľkových spojov. Ako pre TASR uviedol hovorca ZSSK Ján Baček, od 5.00 h evidujú výrazné meškania vlakov, ktoré v priemere dosahujú približne 100 minút, v niektorých prípadoch aj viac.

Pozor dajte aj na cestách

Pre okresy Michalovce, Trebišov, Sobrance a Košice – okolie je vyhlásený prvý kalamitný stupeň. Informovala o tom Slovenská správa ciest a polícia Košického kraja. Cesty v kraji sú podľa polície zasnežené, všetka technika je v teréne. Policajti v tejto súvislosti žiadajú vodičov o maximálnu opatrnosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky a zváženie nevyhnutnosti cesty.

