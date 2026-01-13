Až 99 % ľudí ani len netuší, čo táto dopravná značka znamená. Slováci by mali poznať jej podobnú

Niektoré dopravné značky sú vodičom veľmi dobre známe, no potom sú tu aj také, ktorých význam mnohí nepoznajú, alebo im vypadne z hlavy, keďže sa s nimi nestretávajú. Jedna takáto sa objavila na Reddite, upozornil v minulosti portál LADbible. Autor príspevku spomína, že je presvedčený o tom, že 99 % ľudí ani len netuší, čo značka na fotografii znamená. Ak neviete, nevadí, pretože by ste ju u nás len ťažko hľadali. No máme jej obdobu, o ktorej by ste už mali vedieť a s veľkou pravdepodobnosťou ju aj poznáte.
V prvom prípade ide o bielu okrúhlu značku s čiernym pruhom, ktorú môžete vidieť nižšie.
Stretnúť sa s ňou môžete v zahraničí
Portál vysvetľuje, že nahrádza predchádzajúce značky obmedzujúce rýchlosť, ktoré bolo treba dodržiavať. A značí teda, že na danom úseku platí vnútroštátne obmedzenie rýchlosti, píše.
Aj v komentároch pod príspevkom sa ukázalo, že mnohí nemajú úplne jasno v tom, čo robiť na cestách, ak sa s ňou stretnú. Ak zaskočila aj vás, mali by ste vedieť, že u nás ju nenájdete.
Túto musíte poznať aj o polnoci
No na slovenských cestách sa objavuje veľmi podobná, ktorej význam by ste mali vedieť. Je taktiež okrúhla, s viacerými čiernymi pruhmi.
Značka nesie názov „Koniec viacerých zákazov“ a ukončuje zákazy vyplývajúce zo značiek „Najvyššia dovolená rýchlosť“, „Zákaz predchádzania“, „Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá“, „Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami“ a reguláciu vyplývajúcu z pruhových značiek, stojí v prílohe číslo 2 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.
A túto by ste mali za každých okolností poznať, pretože s ňou sa na našich cestách stretnete.
