Až 15 centimetrov snehu: Konečne sa na Slovensku dočkáme snehovej nádielky, poriadne prituhne

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
TASR
Do konca roka napadne na Slovensku sneh.

Ako sme vás dnes informovali, počasie čaká zvrat. A potvrdil to aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vývoj počasia bude v ďalších dňoch dynamický. Do konca roka napadne na Slovensku väčšinou jeden až päť centimetrov snehu, na severe to môže byť päť až 15 centimetrov a ojedinele aj viac. Pri vetre a snehu sa budú lokálne tvoriť snehové jazyky a ojedinele aj záveje.

Po prechodnom oteplení, ktoré je v piatok a bude pokračovať v sobotu, postúpi v noci na nedeľu cez Slovensko teplotne výrazný studený front. „Za ním k nám od severu prenikne studený vzduch. Najmä v severnej polovici aj slabo zasneží,“ priblížili meteorológovia. Nedeľa bude podľa nich veľmi veterná a na hrebeňoch vo vysokých polohách očakávajú mohutnú víchricu a vylúčený nie je ani orkán.

Studený front koncom roka

SHMÚ tvrdí, že ďalší studený front má prísť 30. decembra a prinesie zrážky v podobe sneženia na viaceré miesta. Za ním sa na Slovensko dostane ďalšia dávka studeného vzduchu. „Relatívne chladnejšie počasie by malo pokračovať ako na prelome rokov, tak aj na začiatku roka 2026,“ skonštatovali odborníci.

Vďaka oblačnosti a vetru nebudú nočné mrazy zvlášť silné. Mrznúť však bude na väčšine územia, pričom na severe bude obdobie celodenných mrazov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tunel Višňové pomáhal ešte pred otvorením: Polícia ukázala video, ako sprevádzala transport ľudského srdca

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac