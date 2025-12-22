Autobusára prichytili šoférovať opitého, nafúkal vyše jedno promile. Vo vozidle boli aj cestujúci

Foto: Facebook (Polícia SR - Žilinský kraj)

Tomáš Mako
TASR
Policajná hliadka prichytila autobusára šoférovať opitého.

Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 66-ročný vodič autobusu, ktorého policajná hliadka prichytila šoférovať opitého na Kysuckej ceste v Čadci.

Informovala o tom v pondelok žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

Policajná hliadka zastavila vodiča autobusu začiatkom minulého týždňa (15. 12.) v ranných hodinách pre jeho nekoordinovanú jazdu, pričom v autobuse sa nachádzali dvaja cestujúci. Vodič sa podrobil dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 1,06 promile.

„Týmto vykonával jazdu v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, pričom mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, a to pri výkone zamestnania, pri ktorom je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä keď viedol prostriedok hromadnej prepravy osôb,“ upresnila polícia.

Doplnila, že vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície vzniesla voči 66-ročnému mužovi obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.
