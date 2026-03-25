Auto sa na východnom Slovensku prevrátilo do priekopy. Na mieste zasahujú záchranné zložky

K vážnej dopravnej nehode došlo na ceste I/79 v okrese Trebišov. Vodič osobného motorového vozidla smeroval od Kráľovského Chlmca na obec Svätuše, pričom sa z doposiaľ nezistených príčin s vozidlom prevrátil do priekopy.
Rátajte so zdržaním a zvýšte opatrnosť
Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. „Vodič utrpel vážne poranenia hlavy, je pri vedomí a komunikuje,“ uviedla polícia.
Pri prejazde týmto úsekom treba rátať so zdržaním a zvýšiť opatrnosť. Polícia žiada o rešpektovanie pokynov policajtov na mieste.
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku