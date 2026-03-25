Vodička si pomýlila brzdu s plynom. S autom sa ocitla priamo vo dverách obchodu

Polícia Slovenskej republiky dnes popoludní na svojej facebookovej stránke zverejnila príspevok, v ktorom informuje o kurióznej nehode. Vodička si totiž údajne pomýlila brzdu s plynom.
Nikto sa nezranil
„Dnes krátko popoludní bola policajná hliadka vo Veľkom Krtíši vyslaná ku kurióznej nehode. Čerstvá vodička si podľa vlastných slov pri vychádzaní z parkoviska pomýlila plynový pedál s brzdovým a po tom, čo narazila do vedľa stojaceho vozidla, sa ocitla priamo vo dverách neďalekého obchodu,“ informuje polícia SR.
Našťastie, nedošlo k žiadnym zraneniam a nehoda bola na mieste vyriešená ako škodová udalosť. Vodička zároveň podstúpila dychovú skúšku, ktorá bola negatívna.
Polícia v súvislosti s touto neštandardnou nehodou upozorňuje, že auto nie je hračka a za volantom treba byť maximálne opatrný a sústredený. „Radšej dvakrát skontrolovať pedále, ako raz opravovať dvere,“ dodali.
Nahlásiť chybu v článku