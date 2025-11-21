Aneta Parišková prehovorila o boji s chorobou. Opísala vedľajšie účinky liečby, priznala, že strach zostal

Prešla si jedným z najťažších období svojho života, no dnes otvorene hovorí o tom, čo všetko jej táto skúsenosť zobrala aj priniesla.
Moderátorka Aneta Parišková priznala, že choroba ju prinútila spomaliť, upratať si v prioritách a úplne inak sa pozerať na vlastné zdravie aj vzťahy. Vďaka náročnej skúsenosti si uvedomila hodnotu každého dňa a naučila sa viac tešiť z maličkostí, ktoré kedysi brala ako samozrejmosť. O tom, ako dnes žije a čo všetko si z tohto obdobia odniesla, porozprávala pre Báječnú ženu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Na život sa už pozerá inak
Aneta Parišková si prešla obdobím, ktoré ju zastavilo uprostred rozbehnutého života a prinútilo ju pozrieť sa na svet aj na seba z iného uhla. Choroba jej vzala istoty, no zároveň jej dala nový kompas.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„V prvom momente som si aj ja kládla otázku: Prečo práve ja, za čo ma Boh trestá? Dnes to vnímam nielen ako „skúšku“ a „dôležitú životnú lekciu“, ale vlastne aj ako dar. Vážna choroba mi dala nový pohľad na život, prehodnotila som priority, upratala som si vo vzťahoch, veľa vecí, ktoré som ani nevnímala, som si naplno uvedomila. A ďakujem Bohu, že som prežila,“ opisuje chvíle, ktoré ju definitívne zmenili a naučili vážiť si aj to, čo kedysi pôsobilo samozrejme.
Nahlásiť chybu v článku