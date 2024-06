Je od neho mladšia o takmer 50 rokov. 98-ročný herec Dick Van Dyke sa objavil po boku svojej manželky, vďaka nej je vraj stále mladý

Svetoznámy herec sa vybral na prechádzku po boku svojej manželky. Hoci je už v pokročilom veku, priznal, že po jej boku sa cíti mladý.

Ako informoval portál Express.co.uk, 98-ročný Dick Van Dyke sa tento týždeň objavil so svojou 52-ročnou manželkou Arlene Silverovou v Los Angeles. Legendárny hollywoodsky herec vyzeral zdravo, keď sa dvojica vybrala na romantickú prechádzku, hoci používal ako podporu palicu. Dvojica vyzerala, že sa dobre baví, keďže boli zachytení, ako sa spolu smejú.

Cíti sa pri nej mladý

Dick už skôr pripísal svojej manželke Arlene zásluhu na tom, že ho udržiava mladého a pomáha mu udržiavať si mladé zmýšľanie a zdravý pohľad na svet.

V rozhovore pre Forbes Dick priznal: „Ach, môj Bože! Aby som pravdu povedal, myslím, že bez nej by som tu ani nebol. Udržuje ma vo forme, živí ma a ja ju milujem každým dňom viac. Sme si stále bližší a bližší.“

Neplatí to pritom len pre neho. Hoci si niekto môže povedať, že jeho manželka je v súčasnosti najmä jeho opatrovníčkou, priznala, že aj jej pohľad na svet sa zmenil, keď sa do herca zaľúbila. Arlene vysvetlila: „Naozaj zo mňa urobil lepšieho človeka. Myslím, že keď som ho prvýkrát stretla, bola som veľmi cynická. Je to taký skvelý človek a má také čisté myšlienky a srdce, že sa to prenieslo aj na mňa.“