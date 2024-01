Ambasáda USA reagovala na Ficove útoky: Takéto vyhlásenia sú nehodné spojenca NATO. Premiér kritizoval vplyv USA na Ukrajinu

Spojené štáty odmietajú tvrdenie, že by Ukrajina bola pod vplyvom USA. Uviedla to Americká ambasáda na facebooku v reakcii na slová Roberta Fica. Názor slovenského premiéra označili predstavitelia USA za nevhodný vzhľadom na to, že obe krajiny sú súčasťou NATO. „Ak by Putin niekedy zaútočil na Slovensko, Spojené štáty a ďalší spojenci v NATO by stáli po boku slovenského ľudu a bránili by ho,“ odkázala ambasáda.

Premiérovi poslali kritický odkaz

„Spojené štáty vítajú stretnutie premiéra Roberta Fica s premiérom Denysom Šmyhaľom a oceňujú neustálu podporu Slovenska Ukrajine. Spojené štáty však kategoricky odmietajú tvrdenie premiéra Fica, že Ukrajina je štátom pod vplyvom USA. Takéto vyhlásenia sú nehodné spojenca NATO,“ uvádza sa v statuse.

K podobným názorom sa vyjadril aj minister obrany Lloyd Austin na rokovaní Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny. „Aby bolo jasno. Naša podpora ukrajinského boja proti tyranii prináša väčšiu bezpečnosť pre všetky naše krajiny. Ak stratíme nervy, ak cúvneme, ak sa nám nepodarí odradiť ďalších potenciálnych agresorov, privoláme ešte viac krviprelievania a väčší chaos. Pri našej podpore Ukrajiny nesmieme zaváhať.“