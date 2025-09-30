Alza spúšťa predaj prvých humanoidov: Jeden stojí 20-tisíc eur, no nemôže si ho kúpiť každý. Má to háčik

Foto: ALZA/Chat gpt

Martin Cucík
Populárny e-shop Alza zaradil do ponuky dva humanoidné roboty, dostupné sú však zatiaľ iba pre podnikateľov alebo vzdelávacie inštitúcie.

Tieto modely patria medzi najmodernejšie humanoidné stroje dostupné na súčasnom trhu. Základná verzia G1 Basic je určená predovšetkým na ukážky a demonštrácie a stojí približne 20 000 eur. Vyššia verzia G1 EDU ponúka programovateľné funkcie, pokročilé senzory a možnosť experimentovať s vlastnými aplikáciami, pričom jej cena sa blíži k 60 000 eur.

Roboty Unitree G1 vyvíja čínska spoločnosť Unitree Robotics, ktorá sa špecializuje na výrobu inteligentných štvornohých aj humanoidných robotov pre priemysel, výskum a spotrebiteľský trh. Lacnejší z robotov meria 130 centimetrov, váži 35 kilogramov a disponuje 23 kĺbmi. Vybavený je 3D vnímaním prostredníctvom hlbokej kamery a LiDARu, obsahuje osemjadrový procesor a batériu s výdržou približne dve hodiny. Informoval portál Forbes.

Foto: Alza

Unitree G1 dokáže chodiť, behať a zvláda aj niektoré akrobatické prvky vrátane kotrmelcov a sált. Základná verzia Basic, vhodná najmä na demonštrácie, stojí približne 20 409,79 eura. Pokročilejšia verzia EDU, ktorá umožňuje programovanie vlastných aplikácií a experimentovanie s pokročilými funkciami, dosahuje cenu 59 867,19 eura. Práve na tento variant sa chce Alza zamerať, keďže plánuje rozšíriť svoju robotickú ponuku a testovať modely, ktoré majú praktické využitie.

Roboty pre školy aj firmy

V prvej fáze sa Alza sústredí predovšetkým na firemných zákazníkov, ktorí môžu roboty prakticky vyskúšať a testovať ich možnosti v pracovnom prostredí. Roboty slúžia aj ako vzdelávacia a vývojová platforma, ktorú je možné rozširovať o ďalšie senzory, pohyblivé časti alebo vylepšené moduly podľa konkrétnych potrieb používateľov.

Pre školy ide o prípravu detí na budúcnosť, pre firmy o možnosť prakticky otestovať automatizáciu,“ vysvetľuje PR manažérka Alzy, Eliška Čeřovská pre český portál CzechCrunch.

Prezentácie, partnerstvá a budúce plány

Alza plánuje postupne predstavovať roboty zákazníkom v showroomoch a na vybraných akciách. Zatiaľ však nebudú dostupné na predaj širokej verejnosti. Tento rok sa e-shop chce zamerať na technologických nadšencov a budovať partnerstvá s dodávateľmi i používateľmi.

Medzi zvažované aktivity patrí aj program požičania robotov na testovanie a podporu vzdelávania verejnosti. Do konca roka chce Alza otestovať ešte jeden alebo dva nové modely a začiatkom budúceho roka plánuje rozšíriť dodávky ďalších humanoidných robotov.

