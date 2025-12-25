Alergológ upozornil na niekoľko predmetov v domácnosti, ktoré spôsobujú choroby: Má ich doma takmer každý

Ilustračné foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Na toto si dajte pozor.

Ak sa už mesiace budíte s upchatým nosom, so svrbením očí alebo s únavným kašľom, problém nemusí byť vonku, ale priamo u vás doma. Odborníci upozorňujú na rastúci počet ľudí, ktorí trpia alergiami počas celého roka. Ide najmä o reakcie na alergény ukryté v interiéri na miestach, kde ich najmenej čakáme.

Alergológ Rauno Joks upozornil na štyroch nenápadných vinníkov, ktorí môžu potichu zhoršovať vaše zdravie. Ich odstránenie je prekvapivo jednoduché a výsledok citeľný, píše New York Post.

Toto je raj pre roztoče

Vaša posteľ je síce miestom oddychu, no pre mikroskopické roztoče predstavuje ideálne miesto na život. Teplé prostredie, vlhkosť a jemné kožné šupinky, ktoré z vás prirodzene opadávajú, sú ich gurmánske menu. Roztoče sa usídľujú najmä v posteľnej bielizni, kobercoch, čalúnenom nábytku, či dokonca v obľúbenej plyšovej hračke vášho dieťaťa.

Kým vaše oko ich nikdy nevidí, telo na ne môže reagovať upchatým nosom či ranným kašľom. Riešením je pravidelné pranie posteľnej bielizne, ale aj investícia do ochranných obalov na matrace a vankúše. Tie vytvárajú bariéru, ktorá znižuje kontakt s alergénmi počas spánku.

Neodložený tanier po večeri, omrvinky či zvyšky jedla na linke môžu byť signálom pre návštevu, o ktorú nestojíte. Mravce či muchy sú nepríjemné, no ešte horšími sú hostia ako šváby a myši. Práve tie patria medzi časté spúšťače alergických reakcií. Ich výkaly, sliny či častice kože totiž môžu vyvolať nádchu aj astmu. Nestačí však iba upratať, snažte sa minimalizovať ich prístup k akémukoľvek vášmu jedlu, pravidelne vynášajte smeti a mastné povrchy utrite ešte v ten istý deň.

Ilustračné foto: Freepik

Takto tomu zabránite

Keď v lete páli slnko a v zime zapíname kúrenie, vzduch v interiéri prechádza z extrémne vlhkého do veľmi suchého. Práve tieto výkyvy vytvárajú ideálne podmienky pre rast plesní či už v klimatizácii, v kúpeľni alebo v kúte za nábytkom.

Pomáha pravidelná výmena filtrov, používanie odvlhčovača počas horúcich mesiacov a naopak, zvlhčovača v zime. Dôležité je aj sledovanie miest, kde môže vlhkosť kondenzovať, najmä v kúpeľni či pivnici.

Stačí jediný dotyk so srsťou mačky alebo psa a u citlivejších ľudí sa môže spustiť séria alergických reakcií. Zvieracie lupiny sú malé častice kože, ktoré sa ľahko šíria vzduchom. Dokonca ich môžete priniesť domov na oblečení aj bez toho, aby ste mali domáceho miláčika.

Riešením môžu byť čističky vzduchu s HEPA filtrami, pravidelné vysávanie a obmedzenie kontaktu so zvieraťom v spálni.

Niekedy stačí niekoľko jednoduchých opatrení, aby ste doma mohli dýchať zhlboka a pokojne. Možno je teda čas oprášiť nielen poličky, ale aj svoje návyky. Vaše telo sa vám zaručene poďakuje každé ráno, keď sa zobudíte bez upchatého nosa.

