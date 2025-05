Alena Heribanová opísala silný zážitok, ktorý mnohých šokuje. Neuveríte, čo veľké sa jej podarilo

Pre mnohých fikcia alebo niečo, čo funguje len vo filme, pre iných reálna vec, ktorá sa môže stať. Tí racionálnejší si budú zrejme ťukať na čelo, keď sa dozvedia o zaujímavom momente, o ktorom prehovorila známa slovenská moderátorka. Pred rokmi podstúpila jedno mentálne cvičenie. Zdá sa, že jej naozaj vyšlo a ukázal sa aj prekvapivý výsledok. Hoci tomu niektorí neveria, je dosť možné, že po tomto zmenia svoj názor alebo sa na to budú pozerať inak.

Televízna legenda Alena Heribanová oslávila nedávno životné jubileum, úctyhodných 70 rokov. Spravila tak vo veľkom štýle, v priestoroch televíznej veže na Kamzíku, kde sa začala jej dlhoročná kariéra. Napriek pokročilému veku sa stále cíti fit, v čom majú „prsty“ rodina a práca. Ako uviedla STVR, jej hlas a tvár sprevádzajú slovenských divákov už viac ako 45 rokov. Počas tohto obdobia si prešla viacerými situáciami nielen v pracovnom živote.

Objavila v sebe nadpozemskú schopnosť

Aj o súkromí by vedela rozprávať, no v pamäti jej utkvela hlavne jedna nevšedná vec. Takmer nikto nevie o tom, že má moderátorka za sebou spomínané mentálne cvičenie, počas ktorého mala využiť vlastnú energiu na rozsvietenie žiarovky. „Rozdal nám také malé asi jednovoltové žiarovky. A hovorí, že sa najprv musíme naučiť koncentrovať našu energiu,“ začala s rozprávaním o zaujímavej skúsenosti Alena v tolkšou Trochu inak s Adelou Vinczeovou.

Ako ďalej pokračovala, dôležitá bola stopercentná koncentrácia. „Tak sme si chytili tie maličké žiarovky do ruky a mali sme sa sústrediť. Hovorí nám, že tí, ktorí sa budú veľmi dobre koncentrovať, ktorí vedia, čo v živote chcú, respektíve sa pripravujú na to, naučiť sa vedieť, čo v živote budú chcieť, tak sa im to podarí,“ ozrejmila moderátorka a vzápätí šokovala tým, čo sa stalo.

Vyzerá to tak, že sa zaraďuje medzi tých ľudí so silnou energiou a s ujasnenými myšlienkami, ktorí vedia, čo chcú v živote dosiahnuť. „Ja si pamätám, že mi tá žiarovka naozaj asi dvakrát zablikala. Takže je možné, že vie človek vygenerovať energiu a rozsvietiť žiarovku, keď sa učí koncentrovať. Lebo my sme vlastne jedna veľká energia a potrebujeme elektrický prúd,“ doplnila a podelila sa o neuveriteľný zážitok, ktorý už prekračuje ľudský rozum.

Moderátorka si tak vyskúšala istú formu takzvanej telekinézy alebo psychokinézy, čo je podľa webu Eprakone pohybovanie predmetmi bez použitia fyzického kontaktu, či iná zmena prostredníctvom pôsobenia mysle. Nedokáže to každý, no Alena Heribanová je živým dôkazom, že je to naozaj možné.