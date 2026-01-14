Ako komunikovať so šéfom o zvýšení platu: Riaďte sa overenými krokmi. Príprava je kľúčová

Vieme, ako si môžete vyjednať vyšší plat u šéfa. Je to veľmi jednoduché. Stačí sa držať niekoľkých krokov, ktoré vám pomôžu priblížiť sa k vášmu ideálnemu platu.
Denník New York Post sa podrobne pozrel na to, ako si môžete vyjednať vyšší plat v práci, pričom tajnou zbraňou je príprava.
Zostavte si zoznam vašej pridanej hodnoty
Prvým krokom tejto prípravy by mal byť prieskum trhu, aby ste zistili svoju hodnotu. To znamená, že pred stretnutím so šéfom si zistite, aký je priemerný plat vo vašej pracovnej oblasti pre vašu aktuálnu pozíciu.
Druhým krokom je vytvoriť si zoznam pridanej hodnoty. Čiže presne určiť to, ako vaša práca pozitívne prispieva k chodu firmy. Vytvorte si presný zoznam vašich úspechov a kvalít. Buďte konkrétny a hovorte vety ako: „Toto som dosiahol,“ alebo „Toto som pre spoločnosť zarobil, ušetril.“
Ďalej si zostavte zoznam pochvál. Po celý rok si zapisujte pochvaly, ktoré ste dostali od svojich nadriadených, kolegov, klientov…
Určite si presnú sumu vášho platu
Pri vyjednávaní platu však nikdy nespomínajte svoj osobný život, ako hypotéku či zdražovanie. Nezabudnite si stanoviť presnú sumu, akú by ste chceli za svoju prácu. Držte sa vety: „Na základe môjho výskumu trhová hodnota uvádza, že osoba s mojimi zručnosťami a 10-ročnými skúsenosťami zarába približne…“
Majte však na pamäti dve čísla platu – číslo ideálneho platu a číslo, ktoré ste ochotný prijať. Váš ideálny plat by mal byť o čosi vyšší, ako si myslíte, že skutočne zarobíte. Uistite sa však, že vaše čísla sú spravodlivé a v súlade s trhom.
Ako prvé povedzte číslo vášho ideálneho platu, ale uveďte presnú sumu. Nehovorte o žiadnom platovom rozpätí, ktoré by nakoniec skončilo najnižšou možnou hodnotou. Predsa, prečo by vám šéf platil viac, keď vie, že ste ochotný pracovať aj za menej?
Okrem prípravy je však kľúčové aj samotné stretnutie. Preto by ste rozhodne nemali podceniť to, ako sa oblečiete a ani vašu reč tela. Buďte sebavedomý, ale nie namyslený.
Nahlásiť chybu v článku