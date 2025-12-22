Akcia trvala 5 minút: Deduško rozdal pár letákov, zháňal priateľa na spoločnú cigaretu. Dorazili tisícky

Reprofoto: Instagram.com (@breakinggbob)

Michaela Olexová
Bob si v online priestore čoskoro vyslúžil prezývku „cigaretový maestro“.

Pán v rokoch v novembri v meste New York hľadal ľudí, ktorí pôsobia ako fajčiari. Keď zbadal niekoho s cigaretou alebo niekoho, kto „vyzeral ako fajčiar“ (čokoľvek to znamená), pristúpil k nemu a podal mu leták.

Na letáku stálo jednoduché a úderné pozvanie: Zafajči si so mnou cigaretu.

@breakinggbobI want YOU to smoke a cigarette with ne this Friday.♬ original sound – breaking bob

Udalosť sa mala odohrať 21. novembra medzi 14:00 a 14:05 na rohu ulíc Waverly Place a University Place, pred parkom Washington Square.

„Cigaretu dostaneš zadarmo, ak potvrdíš účasť (len ak máš viac ako 21 rokov, toto budem kontrolovať).“ Na plagáte bol aj screenshot z máp a QR kód na potvrdenie účasti.

Daj si so mnou cigaretu

V meste to vyvolalo okamžitý rozruch. Ľudia začali zvláštny leták šíriť na sociálnych sieťach a akcia sa šírila internetom ako vírus. Reakcie boli nadšené, a Bob si v online priestore čoskoro vyslúžil prezývku „cigaretový maestro“.

Náš portál týmto článkom nepropaguje fajčenie či iné tabakové produkty. Informujeme výlučne o udalosti, bez návodu alebo odporúčania k účasti.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac