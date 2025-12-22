Akcia trvala 5 minút: Deduško rozdal pár letákov, zháňal priateľa na spoločnú cigaretu. Dorazili tisícky

Pán v rokoch v novembri v meste New York hľadal ľudí, ktorí pôsobia ako fajčiari. Keď zbadal niekoho s cigaretou alebo niekoho, kto „vyzeral ako fajčiar“ (čokoľvek to znamená), pristúpil k nemu a podal mu leták.
Na letáku stálo jednoduché a úderné pozvanie: Zafajči si so mnou cigaretu.
@breakinggbobI want YOU to smoke a cigarette with ne this Friday.♬ original sound – breaking bob
Udalosť sa mala odohrať 21. novembra medzi 14:00 a 14:05 na rohu ulíc Waverly Place a University Place, pred parkom Washington Square.
„Cigaretu dostaneš zadarmo, ak potvrdíš účasť (len ak máš viac ako 21 rokov, toto budem kontrolovať).“ Na plagáte bol aj screenshot z máp a QR kód na potvrdenie účasti.
Daj si so mnou cigaretu
V meste to vyvolalo okamžitý rozruch. Ľudia začali zvláštny leták šíriť na sociálnych sieťach a akcia sa šírila internetom ako vírus. Reakcie boli nadšené, a Bob si v online priestore čoskoro vyslúžil prezývku „cigaretový maestro“.
Nahlásiť chybu v článku