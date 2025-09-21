Ak vo vašom uchu objavíte toto, veľký pozor: Môže to znamenať vážne ochorenie, urobte jednu vec

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Niekedy je čistenie uší skutočne slastné. No mali by ste mu venovať väčšiu pozornosť.

Ľudské telo je mimoriadne fascinujúce a neraz nás prekvapí tým, čo všetko dokáže. Aj úplne drobnými náznakmi dáva najavo, že niečo nie je v poriadku a treba zbystriť pozornosť. Napríklad, vedeli ste, že ušný maz môže signalizovať vážne ochorenie? 

Priznajme si – náš záujem o ušný maz končí tým, že si ho vyčistíme a ďalej mu nevenujeme pozornosť. No môže to byť chyba, pretože o našom zdraví dokáže napovedať viac, než by ste si vôbec mysleli, informoval portál IFLScience s odvolaním sa na nemocnicu v Clevelande.

Ak má váš ušný maz žltú či oranžovú farbu, je to v poriadku. Dokonca vekom môže aj tmavnúť a nič to neznamená. No ak sa zmení, nepodceňujte to.

Niektorí ľudia môžu vo svojom uchu spozorovať maz zelenej farby, čo môže zrkadliť infekciu ucha. Hnedý s červenou zasa poukazuje na poranenie v uchu.

Ilustračná foto: Needpix

Všimli ste si, ako vonia?

Vôňa ušného mazu dokáže odhaliť dedičnú metabolickú poruchu zvanú „choroba javorového sirupu“ alebo, ak chcete, leucinózu, ktorá ak sa nelieči, môže viesť až k smrti. Je iróniou, že ju dokáže predpovedať práve vábivá sladká vôňa, a nie zápach. Ak vôňa ušného mazu pripomína pižmo, tiež to neveští nič dobré. Môže to súvisieť s Parkinsonovou chorobou.

Keď si budete najbližšie čistiť uši, vedome skontrolujte svoj ušný maz. Minimálne dobre padne, ak bude presne taký, aký má byť. A ak v spojitosti s ním alebo s čímkoľvek na svojom tele spozorujete zmeny, ktoré sa vám nezdajú, hneď vyhľadajte lekársku pomoc. Pretože včasná diagnostika akéhokoľvek ochorenia je dôležitá.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Žijem za 70 € mesačne: Slováci prezradili, koľko platia za bývanie. Tieto sumy nás ohromili

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac