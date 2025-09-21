Ak vo vašom uchu objavíte toto, veľký pozor: Môže to znamenať vážne ochorenie, urobte jednu vec

Ľudské telo je mimoriadne fascinujúce a neraz nás prekvapí tým, čo všetko dokáže. Aj úplne drobnými náznakmi dáva najavo, že niečo nie je v poriadku a treba zbystriť pozornosť. Napríklad, vedeli ste, že ušný maz môže signalizovať vážne ochorenie?
Priznajme si – náš záujem o ušný maz končí tým, že si ho vyčistíme a ďalej mu nevenujeme pozornosť. No môže to byť chyba, pretože o našom zdraví dokáže napovedať viac, než by ste si vôbec mysleli, informoval portál IFLScience s odvolaním sa na nemocnicu v Clevelande.
Ak má váš ušný maz žltú či oranžovú farbu, je to v poriadku. Dokonca vekom môže aj tmavnúť a nič to neznamená. No ak sa zmení, nepodceňujte to.
Niektorí ľudia môžu vo svojom uchu spozorovať maz zelenej farby, čo môže zrkadliť infekciu ucha. Hnedý s červenou zasa poukazuje na poranenie v uchu.
Všimli ste si, ako vonia?
Vôňa ušného mazu dokáže odhaliť dedičnú metabolickú poruchu zvanú „choroba javorového sirupu“ alebo, ak chcete, leucinózu, ktorá ak sa nelieči, môže viesť až k smrti. Je iróniou, že ju dokáže predpovedať práve vábivá sladká vôňa, a nie zápach. Ak vôňa ušného mazu pripomína pižmo, tiež to neveští nič dobré. Môže to súvisieť s Parkinsonovou chorobou.
Keď si budete najbližšie čistiť uši, vedome skontrolujte svoj ušný maz. Minimálne dobre padne, ak bude presne taký, aký má byť. A ak v spojitosti s ním alebo s čímkoľvek na svojom tele spozorujete zmeny, ktoré sa vám nezdajú, hneď vyhľadajte lekársku pomoc. Pretože včasná diagnostika akéhokoľvek ochorenia je dôležitá.
Nahlásiť chybu v článku