Ak spĺňate určité kritériá, nemusí ísť len o 20 dní. Viete, na koľko dovolenky máte skutočne nárok?

Letné dovolenky sú už v plnom prúde, pričom zamestnanci majú nárok na štyri týždne dovolenky ročne. Výnimku však tvoria niektoré skupiny ľudí, ako sú pracovníci v školstve či osoby vo veku 33 rokov a viac. Dovolenku by si mali pracovníci vyčerpať najneskôr do konca kalendárneho roka, pre ktorý bola určená. Upozornilo na to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na svojej sociálnej sieti.

„Termín čerpania dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca,“ uviedlo MPSVR.

Ľuďom, ktorí sa starajú o dieťa alebo majú 33 rokov a viac, sa zvyšuje nárok na dovolenku na päť týždňov. V prípade zamestnancov v školstve a vo výskume je to až osem týždňov. Dĺžku dovolenky je podľa rezortu možné upraviť v prospech pracovníka aj v kolektívnej zmluve. O tejto téme sme písali viac v tomto článku.