Ak si neviete dať do poriadku domácnosť, pomôže vám „hovienkové“ pravidlo. Už nikdy nebudete mať doma nepotrebné veci

Mať doma poriadok je pre niekoho jednoduchšie než pre iných. Existujú totiž ľudia, ktorí si rýchlo vytvoria puto k akejkoľvek maličkosti, ale potom majú problém vzdať sa jej. Práve preto vzniklo pravidlo, ktoré síce znie nechutne, no pomôže pri rozhodovaní, ak začnete zvažovať, čoho by ste sa mali zbaviť.
Jamie Hord, zakladateľka spoločnosti Horderly Professional Organizing, vie, aké ťažké je vyrovnať sa s neporiadkom, a preto neustále premýšľa nad spôsobmi, ako ľudí motivovať, aby to robili efektívne. Ako zachytil portál HouseBeautiful, najnovšie v príspevku predstavila svojim fanúšikom trik, ako sa jednoducho rozhodnúť, či potrebujú nejakú vec vyhodiť, alebo sú odhodlaní nechať si ju za každých okolností.
Stačí si to predstaviť
„Ak by na predmete bolo hovienko, nechali by ste si ho alebo by ste ho vyhodili?“ napísala v príspevku a vysvetlila: „Je to vtipný, ale prekvapivo užitočný spôsob, ako premýšľať o veciach pri vyhadzovaní domácich predmetov.“
„Je to pravda, ak sa nad tým zamyslíte; stojí za to niečo uchovať, ak ste museli tvrdo pracovať, aby ste to zachovali? Ak nie, možno to nie je také významné, ako si myslíte,“ pokračovala Hord. Zároveň vysvetlila, že niekomu práve táto nechutná predstava pomôže citovo sa odpútať od nejakej veci, ktorú mal už dávno vyhodiť, no nepodarilo sa.
Pracujete tak s vlastnou fantáziou a či už máte deti, zvieratá alebo jednoducho sa vám už stalo, že vám niečo spadlo do záchoda, určite nájdete spôsob, ako si samých seba predstaviť v takejto situácii. Potom už len stačí položiť si otázku, či by ste sa to snažili vyčistiť, alebo by ste to rovno vyhodili.
